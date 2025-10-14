Ngezana merge la CM 2026! Africa de Sud revine la Mondiale după 16 ani! Cine s-a mai calificat

Africa de Sud - Rwanda 3-0. „Bafana Bafana” s-a calificat la Campionatul Mondial din 2026.

Astfel, jucătorul celor de la FCSB, Siyabonga Ngezana (27 de ani), va fi prezent la turneul final de pe continentul nord-american.

După surpriza făcută luni de Capul Verde, care s-a calificat la Mondial în premieră, Africa de Sud a obținut și ea biletele spre CM 2026, după o luptă în trei extrem de strânsă în grupa C a preliminariilor.

Africa de Sud s-a calificat la Campionatul Mondial

Naționala lui Ngezana nu a avut emoții în ultima partidă a preliminariilor, în care a deschis scorul după doar 5 minute și să se impun cu 3-0 în duelul cu Rwanda.

Sud-africanii au câștigat grupa C de calificare după ce au profitat de eșecul categoric al Beninului, liderul grupei înainte de startul etapei, scor 0-4 în fața Nigeriei!

Ngezana nu a fost convocat pentru actuala acțiune a naționalei fiind suspendat pentru primul meci cu Zimbabwe, însă a bifat 5 apariții în drumul spre Mondial.

Africa de Sud este a 23-a națională care se califică la turneul final găzduit de SUA, Mexic și Canada, după ce a ratat ultimele 3 turnee finale.

Echipele calificate până acum la Campionatul Mondial

America de Nord: Mexic, Canada și SUA (gazde);

Mexic, Canada și SUA (gazde); Oceania: Noua Zeelandă;

Noua Zeelandă; Africa: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde, Africa de Sud;

Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde, Africa de Sud; Asia: Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan, Qatar;

Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan, Qatar; America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Până acum, din Europa nu s-a calificat matematic nicio echipă națională pentru turneul final.

