Naționala Angliei, exemplu pro-imigranți Atac la discursul extremei dreapta din Marea Britanie. Cum ar arăta reprezentativa lui Tuchel fără imigranți
Imaginea postată de Greenpeace
Campionatul Mondial

Naționala Angliei, exemplu pro-imigranți Atac la discursul extremei dreapta din Marea Britanie. Cum ar arăta reprezentativa lui Tuchel fără imigranți

alt-text Publicat: 02.07.2026, ora 12:06
alt-text Actualizat: 02.07.2026, ora 12:07
  • Anglia continuă să fie una dintre cele mai competitive reprezentative ale lumii, iar marile turnee internaționale, precum Campionatul Mondial, readuc în prim-plan poveștile jucătorilor proveniți din medii și comunități diverse.
  • Greenpeace a trimis un mesaj cu puternică încărcătură socială.
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Organizația internațională de mediu afirmă că performanțele reprezentativei engleze reflectă faptul că Regatul Unit este construit și consolidat de oameni cu origini diferite, într-un moment în care tema imigrației se află din nou în centrul dezbaterii politice.

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Naționala Angliei, exemplu pro-imigranți

Greenpeace, una dintre cele mai cunoscute organizații internaționale de protecție a mediului, este activă în peste 50 de țări și desfășoară campanii privind combaterea schimbărilor climatice, protejarea oceanelor și pădurilor, reducerea poluării și promovarea justiției sociale și de mediu.

În numeroase campanii, organizația afirmă că problemele climatice și cele sociale sunt strâns legate și că societățile unite au șanse mai mari să răspundă provocărilor globale.

Greenpeace leagă tema incluziunii și a diversității de capacitatea societăților de a răspunde unor provocări complexe, precum schimbările climatice.

În acest context, Greenpeace folosește drept exemplu naționala masculină de fotbal a Angliei, una dintre cele mai valoroase selecționate din lume.

În imagine, apar Jordan Pickford și Anderson Elliot, iar restul fotbaliștilor din 11-le de start, proveniți din familii de imigranți, sunt ascunși pentru ca oamenii să realizeze cât de importanți sunt aceștia pentru Anglia și cum ar arăta naționala fără ei.

Anglia, fără imigranți Anglia, fără imigranți
Anglia, fără imigranți

Lotul actual include numeroși jucători proveniți din familii de imigranți sau cu rădăcini în fostele colonii britanice și în alte state din Europa, Africa și zona Caraibelor.

Printre aceștia se numără Bukayo Saka, ai cărui părinți sunt originari din Nigeria, Jude Bellingham, cu rădăcini în Barbados, Marc Guehi, născut în Coasta de Fildeș, precum și Eberechi Eze și Noni Madueke, proveniți din familii nigeriene.

De asemenea, Anthony Gordon are ascendență irlandeză. În ultimii ani, și alți fotbaliști emblematici ai Angliei cu origini din afara Regatului Unit, precum Raheem Sterling (născut în Jamaica), Marcus Rashford, Jadon Sancho sau Trent Alexander-Arnold, au impresionat la naționala Angliei.

În același timp, există și jucători fără rădăcini migratorii cunoscute în generațiile apropiate, precum Jordan Pickford, Declan Rice (deși are ascendență irlandeză și a reprezentat Irlanda la nivel juvenil), Phil Foden sau John Stones.

Atac la discursul extremei dreapta din Marea Britanie

Greenpeace subliniează că tocmai această combinație de istorii personale și familiale diferite arată că diversitatea poate reprezenta un avantaj, nu o vulnerabilitate.

„Imigranții nu doar că fac echipele de fotbal mai bune. Ei fac să funcționeze întreaga noastră cultură și economie.
Imigranții plătesc taxe, lucrează în spitale, îngrijesc persoanele în vârstă, așază alimentele pe rafturile magazinelor, asigură circulația autobuzelor și mențin magazinele deschise.

Adevărul este că imigranții ne fac țările frumoase, atât pe terenul de fotbal, cât și în afara lui.

Însă extrema dreapta otrăvește societatea cu aceeași minciună răsuflată: că oamenii care traversează granițele reprezintă o amenințare de care trebuie să ne temem. Iar anul acesta, ostilitatea nu se manifestă doar în mediul online.

SUA au interzis sau restricționat accesul suporterilor din 39 de țări. Dintre cei 150 de suporteri ghanezi care au solicitat vize, 147 au fost refuzați. Haiti a scris istorie, însă majoritatea haitienilor nu pot călători pentru a vedea acest lucru.

Iată cum arată situația atunci când frica dictează regulile: turneul menit să primească întreaga lume devine un turneu al excluderii.

Organizația critică discursurile promovate de politicienii de extremă dreaptă și îi îndeamnă pe britanici să susțină o petiție împotriva divizării societății.

Mesajul integral transmis de Greenpeace: „Diversitatea este cea mai mare forță a noastră”

„Echipa națională de fotbal a Angliei demonstrează că țara noastră este mai puternică datorită multor oameni diferiți care au venit aici și au făcut din această țară casa lor.

Din păcate, politicienii de extremă dreaptă încearcă să ne dezbine chiar în acest moment. Dar nu putem să-i lăsăm să facă asta, deoarece societățile divizate sunt societăți nedrepte și inegale, incapabile să se unească pentru a face față problemelor majore cu care ne confruntăm cu toții, precum criza climatică.

Te rugăm să-ți adaugi numele la petiția noastră urgentă pentru a ne ajuta să demonstrăm că MAJORITATEA populației din Regatul Unit se opune politicienilor care încearcă să ne dezbine”.

Imigranții nu sunt motivul pentru care nu îți permiți electricitatea, hrana sau o locuință. Te concentrezi pe acel 1% greșit. Greenpeace

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