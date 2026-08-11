„Jucător cu mare potențial” Ilie Dumitrescu îl laudă de atacantul de la Farul » Tatăl fotbalistului: „Driblează, bucură-te, joacă-te”

Ilie Dumitrescu (57 de ani) a vorbit despre evoluția lui Iustin Doicaru (19 ani), jucătorul celor de la Farul Constanța.

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Tânărul atacant al „marinarilor” a avut un start incredibil de sezon și a atras doar laude din partea fostului internațional.

Ilie Dumitrescu: „Doicaru e un jucător cu mare potențial”

Cu 3 goluri și o pasă decisivă reușite în primele 4 etape din Liga 1, Doicaru l-a impresionat pe fostul atacant al Stelei, care speră ca jucătorul să-și atingă potențialul maxim.

„Doicaru e un jucător cu mare potențial. Dacă juca Alibec, poate nu-l băga. Eu aș lucra enorm cu copilul ăla. Nu l-aș lăsa până ar ajunge la echipa națională”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

Iustin este fiul fostului fotbalist de la Farul și Ceahlăul, Radu Doicaru, care a vorbit despre modul în care i-a ghidat începuturile în fotbal copilului său.

„I-am umflat balonul când mergea în picioare, la un an şi ceva. Şi el, în loc să se joace cu mâna, a dat direct cu piciorul, cu stângul.

Când a început să tragă după candelabru, a devenit limpede că trebuie să-l duc la fotbal. A început la 5 ani, la Mangalia. M-a uimit de mic, mult mai talentat decât mine.

Driblează, joacă-te, bucură-te, fă ce vrei pe teren! De asta l-am dus la vechiul Farul, la 9 ani.

M-am pus în slujba lui, să-şi poată realiza visul. Era o echipă foarte bună de juniori la Farul. Îl luam de la şcoală, mânca şi plecam la Constanţa.

Făcea antrenament, îl aşteptam şi ne întorceam acasă. Mai învăţa ce mai învăţa şi somn, ce să facă? 4-5 ore, era nasol vara, cu traficul, dar ne-am descurcat”, a declarat Radu Doicaru, conform primasport.ro.

Radu Doicaru: „Îi este recunoscător domnului Sabău”

Tatăl fotbalistului a mai transmis că Iustin îi este recunoscător noului antrenor al Farului, care i-a acordat încredere de la început.

„Cea mai mare satisfacţie din viaţa mea e să-l văd că a început să joace extraordinar şi să marcheze în asemenea mod. A dat golurile astea senzaţionale şi sunt sigur că va fi din ce în ce mai bun. Are calitate, are execuţii, dar tot mai are de învăţat.

Îl cert tot timpul, stăm de vorbă tot timpul. Îi este recunoscător domnului Sabău. I-a dat credit din prima, are încredere în el, face antrenamente bune. M-am bucurat mult când am auzit că vine domnul Sabău. Am zis că dacă nici la domnul Sabău nu e în cărţi, înseamnă că ne apucăm de altceva.

Să se pregătească, să fie modest, să pună fantezie în joc, să facă ce simte el pentru fotbal şi să fie profesionist în primul rând.

Să spun acum că e de Real Madrid? Nu e. E un băiat care face corect lucrurile, profesionist şi asta e o fundaţie pe care se poate construi o carieră promiţătoare”, a mai punctat Radu Doicaru.

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