Revoltă după meciul de la CM 2026 A anunțat că nu mai vine la națională până când staff-ul tehnic nu va fi concediat. Ce s-a întâmplat
Pape Gueye refuză să mai vină la națională FOTO Imago
Campionatul Mondial

Revoltă după meciul de la CM 2026 A anunțat că nu mai vine la națională până când staff-ul tehnic nu va fi concediat. Ce s-a întâmplat

alt-text Publicat: 02.07.2026, ora 11:09
alt-text Actualizat: 02.07.2026, ora 11:10
  • Jucătorul senegalez Pape Gueye (27 de ani) și-a exprimat furia după eliminarea echipei sale în fața Belgiei, în 16-imile CM 2026.
  • Jucătorul lui Villarreal a lansat un ultimatum cu privire la staff-ul tehnic al selecționatei africane.
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Belgia nu a impresionat la acest Campionat Mondial, a suferit în primele două meciuri din grupe, a fost aproape eliminată în „16-imi” de Senegal, dar și-a revenit uluitor și se pregătește acum de optimile de finală!

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Furie după eliminarea Senegalului. Pape Gueye refuză să mai vină la națională

Deși Senegalul conducea cu 2-0 în minutul 85, Belgia a revenit uluitor. A marcat două goluri în trei minute și a împins partida în prelungiri.

Când meciul părea că se îndreaptă spre loviturile de departajare, „dracii roșii” au obținut un penalty în minutul 120, dictat cu ajutorul VAR, după un fault asupra lui Tielemans.

Autor al golului de 2-2, mijlocașul lui Aston Villa a transformat lovitura de la 11 metri și a dus Belgia în optimi.

După meci, unul dintre primii jucători care care și-au exprimat nemulțumirea a fost Pape Gueye. Furios, fotbalistul celor de la Villarreal a lansat un ultimatum federației senegaleze prin intermediul unei postări pe rețelele sociale. Nu se mai întoarce la națională până când staff-ul tehnic nu pleacă.

„Voi reveni pentru a spune câteva cuvinte despre eliminare, dar astăzi anunț că, atâta timp cât acest staff tehnic rămâne la conducere, eu iau o pauză de la echipa națională”, a postat Gueye într-un story pe Instagram.

FOTO Instagram/@p.gueye24 FOTO Instagram/@p.gueye24
FOTO Instagram/@p.gueye24

Titular în trei din cele patru meciuri jucate de Senegal la CM 2026, Gueye este un jucător important pentru naționala africană. Antrenorul Pape Thiaw a decis să-l înlocuiască în minutul 66 al meciului împotriva Belgiei, lucru care l-a supărat vizibil pe mijlocaș.

La finalul meciului, jucătorul a comentat decizia: „Mă simțeam foarte bine, eram în formă fizică bună. Este decizia antrenorului... asta e.”

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de selecții la naționala Senegalului are Pape Gueye. La CM 2026, a marcat de două ori cu Irak și a oferit o pasă decisivă

Selecționerul Pape Thiaw se apără

După meci, Selecționerul Pape Thiaw s-a confruntat cu numeroase întrebări legate de modul în care a gestionat meciul, în special cu privire la decizia de a-i înlocui pe Gueye și pe alți jucători importanți în timp ce echipa conducea.

Thiaw a insistat că schimbările nu au fost greșeli tactice, ci au fost impuse de starea fizică a echipei sale.

„Erau obosiți și nu mai puteau continua. A-i lăsa pe teren ar fi fost neprofesionist din partea noastră. A trebuit să-i înlocuim, cu jucători de același calibru.

Desigur, când pierzi un meci după ce ai condus cu 2-0, oamenii vorbesc inevitabil despre jucătorii veniți de pe bancă. Dar nu poți reduce totul la asta. Aceste schimbări au fost dictate în primul rând de oboseală, mai mult decât de considerente tactice”, a declarat Pape Thiaw.

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