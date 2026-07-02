„Ce ai făcut ca să ajungi aici?!” Clubul a fost nevoit să închidă comentariile după prezentarea noii fizioterapeute. Val de sexism și obscenități

Numirea fizioterapeutei Laura Lopez în staff-ul tehnic al clubului spaniol Calamocha CF a declanșat un val de comentarii sexiste pe rețelele de socializare.

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Laura Lopez este noul fizioterapeut al echipei care a promovat recent în Segunda Federación (Segunda RFEF), al patrulea eșalon al fotbalului spaniol, organizat de Federația Regală Spaniolă de Fotbal.

Val de comentarii sexiste. Clubul a fost nevoit să închidă comentariile, după prezentarea noii fizioterapeute

Anunțul clubului despre noua membră a staffului tehnic a devenit viral, adunând peste 500.000 de vizualizări pe platformele X, Instagram și Facebook în mai puțin de 24 de ore.

Laura Lopez se alătură clubului CF Calamocha ca fizioterapeut al primei echipe pentru acest nou capitol interesant din Divizia a Doua RFEF. Cu experiență la mai multe cluburi, inclusiv în Divizia a Doua RFEF, și o solidă experiență, ea va fi responsabilă de îngrijirea jucătorilor noștri, astfel încât aceștia să fie întotdeauna în cea mai bună formă pentru a concura. Bine ai venit! CF Calamocha, pe Instagram

Popularitatea postării a fost însă însoțită de sute de comentarii ofensatoare, multe dintre ele având caracter misogin.

Conducerea echipei a condamnat public discursul discriminatoriu și a fost nevoită ia măsuri fără precedent pentru a o proteja.

Clubul a subliniat că Lopez beneficiază de o pregătire solidă în fizioterapia sportivă și de experiență în fotbalul de performanță.

Mesajele sexiste care au provocat scandalul

La scurt timp după anunțul oficial, rețelele sociale ale clubului au fost inundate de comentarii care puneau sub semnul întrebării competența Laurei Lopez exclusiv pentru faptul că este femeie.

Presa spaniolă citează mai multe dintre mesajele primite, printre care:

„Să vedem ce ai făcut ca să ajungi în Segunda RFEF”.

„Au ales o Barbie doar ca să îmbunătățească imaginea clubului”.

„Sigur, dragă, gimnastica ritmică nu-ți place, nu?”

Pe lângă aceste comentarii publice, clubul a precizat că Laura a primit și numeroase mesaje ofensatoare pe conturile sale personale de socializare.

Într-un interviu acordat publicației Heraldo de Aragon, fizioterapeuta a declarat că este „foarte greu să te simți judecată doar pentru că practici o profesie pe care o iubești”, descriind amploarea atacurilor drept una masivă.

De când s-a întâmplat totul, am primit sute de mesaje de tot felul. Sunt copleșită și abia aștept ca toate acestea să treacă. Îmi place foarte mult profesia mea, o ador, și este dificil să te simți judecată în loc să fii una dintre mulții specialiști. Laura Lopez, fizioterapeut Calamocha CF

Reacția clubului Calamocha CF

În fața valului de comentarii discriminatorii, Calamocha CF a decis să dezactiveze secțiunea de comentarii pe paginile oficiale de Instagram și Facebook și să șteargă postarea publicată pe platforma X prin care era anunțată sosirea Laurei.

Conducerea clubului a condamnat public mesajele cu caracter sexist și și-a exprimat sprijinul total pentru noua membră a staff-ului tehnic.

Oficialii au transmis că astfel de comportamente nu își au locul în fotbal și că nu vor tolera nicio formă de discriminare împotriva angajaților sau colaboratorilor clubului.

Cine este Laura Lopez

Laura Lopez (foto: Calamocha CF)

Laura Lopez este fizioterapeut sportiv. Rolul ei este unul esențial în pregătirea și recuperarea jucătorilor, fiind responsabilă de tratamentele medicale, recuperarea după accidentări și monitorizarea stării fizice a lotului pe parcursul sezonului.

Noua fizioterapeută vine după experiențe la mai multe cluburi, printre care CD Robres, formație care evoluează în Tercera Federacion.

Laura a postat pe contul personal de Instagram un Story în care a dorit să încheie subiectul și să se concentreze pe meseria ei:

„Nu vreau să mai dau importanță acestui subiect și, deocamdată, nu voi acorda niciun interviu. Nu pentru că m-aș ascunde, ci pentru că este o etapă pe care vreau să o las în urmă și să rămân concentrată pe ceea ce mă face cu adevărat fericită: să mă bucur de fotbal și de fizioterapie.

Înțeleg că cei care nu mă cunosc își pot da cu părerea din necunoaștere și îi iert pentru asta. Pot chiar să înțeleg lipsa de educație a unor persoane, deși, evident, nu o împărtășesc.

Din partea mea, prefer să răspund cu respect, pentru că acestea sunt valorile cu care mă identific.

Nu mai am nimic de adăugat. Vreau doar să le mulțumesc din suflet tuturor persoanelor care mi-au trimis mesaje de sprijin și afecțiune. Sunt bine, iar acesta este cu adevărat lucrul important”.

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