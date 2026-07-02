Secretul Belgiei, dezvăluit Cum au reușit europenii să întoarcă scorul în „thriller-ul” cu Senegal de la CM 2026. Era 0-2 în minutul 85! +13 foto
Rudi Garcia și indicațiile sale care au dat roade/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Secretul Belgiei, dezvăluit Cum au reușit europenii să întoarcă scorul în „thriller-ul” cu Senegal de la CM 2026. Era 0-2 în minutul 85!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.07.2026, ora 10:45
alt-text Actualizat: 02.07.2026, ora 10:51
  • Rudi Garcia (62 de ani), selecționerul Belgiei, a dezvăluit secretul revenirii echipei sale în partida cu Senegal 3-2 (d.prel), din 16-imile Cupei Mondiale.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Condusă cu 2-0 în minutul 85, Belgia a revenit uluitor. A marcat două goluri în trei minute și a împins partida în prelungiri.

Când meciul părea că se îndreaptă spre loviturile de departajare, „Dracii Roșii” au obținut un penalty în minutul 120, dictat cu ajutorul VAR, după un fault asupra lui Tielemans.

Autor al golului de 2-2, mijlocașul lui Aston Villa a transformat lovitura de la 11 metri și a dus Belgia în optimi.

Scandal, apoi remontada incredibilă FOTO. Tielemans și Trossard au fost aproape de bătaie,  apoi au creat golul care a dus meciul cu Senegal în prelungiri
Citește și
Scandal, apoi remontada incredibilă FOTO. Tielemans și Trossard au fost aproape de bătaie, apoi au creat golul care a dus meciul cu Senegal în prelungiri
Citește mai mult
Scandal, apoi remontada incredibilă FOTO. Tielemans și Trossard au fost aproape de bătaie,  apoi au creat golul care a dus meciul cu Senegal în prelungiri

Rudi Garcia a dezvăluit secretul Belgiei: „Știm că aceste echipe își pierd controlul tactic spre sfârșitul meciului”

Într-o primă fază, selecționerul a ținut să evidențieze forța grupului:

„În fotbal, totul este posibil atât timp cât crezi. Și v-am spus: forța acestui grup stă și în cei care intră de pe bancă. Nu poți obține rezultate doar cu cei 11 titulari.

Ne-am revenit bine începând din a doua parte a primei reprize, pentru că pierdeam prea multe mingi. Chiar dacă am încasat și al doilea gol, jocul nostru a fost mai bun”, a declarat Garcia, citat de RMC Sport.

FOTO. Trossard și Tielemans, la un pas de a se lua la bătaie

Belgia - Senegal. Ceartă între Trossard și Tielemans în timpul pauzei de hidratare (8).jpg
Belgia - Senegal. Ceartă între Trossard și Tielemans în timpul pauzei de hidratare (8).jpg

Galerie foto (13 imagini)

Belgia - Senegal. Ceartă între Trossard și Tielemans în timpul pauzei de hidratare (1).jpg Belgia - Senegal. Ceartă între Trossard și Tielemans în timpul pauzei de hidratare (2).jpg Belgia - Senegal. Ceartă între Trossard și Tielemans în timpul pauzei de hidratare (3).jpg Belgia - Senegal. Ceartă între Trossard și Tielemans în timpul pauzei de hidratare (4).jpg Belgia - Senegal. Ceartă între Trossard și Tielemans în timpul pauzei de hidratare (5).jpg
+13 Foto
labels.photo-gallery

Ulterior, Garcia a numit punctul vulnerabil al naționalei din Senegal, care a ajutat-o pe Belgia să revină în meci.

„Știm că aceste echipe își pierd controlul tactic spre sfârșitul meciului. La 2-0, știam că vor face tot posibilul să-și apere avantajul, ceea ce, după părerea mea, este o mare greșeală.

Să-mi amintiți, când vom conduce noi cu 2-0, să nu facem același lucru!

Pentru că, atunci când primești un gol, așa cum au făcut-o ei la 2-1, meciul își schimbă complet dinamica.

Noi am fost capabili să egalăm. A fost cu atât mai frumos că am marcat în prelungiri, dintr-un penalty pe deplin justificat”, a concluzionat Garcia.

Pentru Belgia urmează meciul din optimile de finală ale competiției împotriva SUA, una din gazdele Campionatului Mondial. Partida este programată marți noaptea, cu începere de la ora 3:00 (ora României).

Citește și

Americanii, furioși  Pochettino critică dur eliminarea lui Balogun: „Niciodată roșu!” + Comparații cu faza lui Messi: „Bineînțeles că el a scăpat”
Campionatul Mondial
10:22
Americanii, furioși Pochettino critică dur eliminarea lui Balogun: „Niciodată roșu!” + Comparații cu faza lui Messi: „Bineînțeles că el a scăpat”
Citește mai mult
Americanii, furioși  Pochettino critică dur eliminarea lui Balogun: „Niciodată roșu!” + Comparații cu faza lui Messi: „Bineînțeles că el a scăpat”
Renașterea veteranilor Belgia, calificată în „optimi” de jucătorii Generației de Aur. Au scris istorie în 2018, au stabilit recorduri acum!
Campionatul Mondial
02:04
Renașterea veteranilor Belgia, calificată în „optimi” de jucătorii Generației de Aur. Au scris istorie în 2018, au stabilit recorduri acum!
Citește mai mult
Renașterea veteranilor Belgia, calificată în „optimi” de jucătorii Generației de Aur. Au scris istorie în 2018, au stabilit recorduri acum!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
belgia senegal Rudi Garcia cm 2026
Știrile zilei din sport
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
Campionatul Mondial
05:07
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
Citește mai mult
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
Campionatul Mondial
05:40
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
Citește mai mult
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
Calificare pentru Jota FOTO.  Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Campionatul Mondial
05:04
Calificare pentru Jota FOTO. Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Citește mai mult
Calificare pentru Jota FOTO.  Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Bărbosu poate pierde definitiv medalia! Statul român nu a virat banii pentru ca procesul de la TAS pentru bronzul olimpic să înceapă! Suma este infimă
Special
02.07
Bărbosu poate pierde definitiv medalia! Statul român nu a virat banii pentru ca procesul de la TAS pentru bronzul olimpic să înceapă! Suma este infimă
Citește mai mult
Bărbosu poate pierde definitiv medalia! Statul român nu a virat banii pentru ca procesul de la TAS pentru bronzul olimpic să înceapă! Suma este infimă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
05:40
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
05:07
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
05:04
Calificare pentru Jota FOTO. Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Calificare pentru Jota FOTO.  Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
03:27
Croația, ce dramă! Eliminată de Portugalia, după un meci nebun! VAR i-a anulat golul din min. 90+13! Ronaldo, schimbat după ce marcase. Urmează CR7 vs. Yamal
Croația, ce dramă! Eliminată de Portugalia, după un meci nebun! VAR i-a anulat golul din min. 90+13! Ronaldo, schimbat după ce marcase. Urmează CR7 vs. Yamal
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Top stiri
Prunea de Senegal Gafa lui Mory Diaw, subiect de ironii în Generația de Aur: „A avut grijă Lupescu să-mi trimită poza”
Campionatul Mondial
02.07
Prunea de Senegal Gafa lui Mory Diaw, subiect de ironii în Generația de Aur: „A avut grijă Lupescu să-mi trimită poza”
Citește mai mult
Prunea de Senegal Gafa lui Mory Diaw, subiect de ironii în Generația de Aur: „A avut grijă Lupescu să-mi trimită poza”
Cîrstea avansează la Wimbledon  Sorana și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la Londra » Peste cine va da mai departe
Tenis
02.07
Cîrstea avansează la Wimbledon Sorana și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la Londra » Peste cine va da mai departe
Citește mai mult
Cîrstea avansează la Wimbledon  Sorana și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la Londra » Peste cine va da mai departe
România, victorie imensă  FOTO. „Tricolorii” au învins Grecia  în preliminariile Mondialului de baschet
Baschet
02.07
România, victorie imensă FOTO. „Tricolorii” au învins Grecia în preliminariile Mondialului de baschet
Citește mai mult
România, victorie imensă  FOTO. „Tricolorii” au învins Grecia  în preliminariile Mondialului de baschet
BREAKING | Stația de metrou Piața Victoriei 2, inundată de milioane de litri de apă, rămâne închisă și în această dimineață. Anunțul Metrorex
B365
02.07
BREAKING | Stația de metrou Piața Victoriei 2, inundată de milioane de litri de apă, rămâne închisă și în această dimineață. Anunțul Metrorex
Citește mai mult
BREAKING | Stația de metrou Piața Victoriei 2, inundată de milioane de litri de apă, rămâne închisă și în această dimineață. Anunțul Metrorex

Echipe/Competiții

fcsb 28 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 19 rapid 21 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share