Secretul Belgiei, dezvăluit Cum au reușit europenii să întoarcă scorul în „thriller-ul” cu Senegal de la CM 2026. Era 0-2 în minutul 85!

Rudi Garcia (62 de ani), selecționerul Belgiei, a dezvăluit secretul revenirii echipei sale în partida cu Senegal 3-2 (d.prel), din 16-imile Cupei Mondiale.

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Condusă cu 2-0 în minutul 85, Belgia a revenit uluitor. A marcat două goluri în trei minute și a împins partida în prelungiri.

Când meciul părea că se îndreaptă spre loviturile de departajare, „Dracii Roșii” au obținut un penalty în minutul 120, dictat cu ajutorul VAR, după un fault asupra lui Tielemans.

Autor al golului de 2-2, mijlocașul lui Aston Villa a transformat lovitura de la 11 metri și a dus Belgia în optimi.

Rudi Garcia a dezvăluit secretul Belgiei: „Știm că aceste echipe își pierd controlul tactic spre sfârșitul meciului”

Într-o primă fază, selecționerul a ținut să evidențieze forța grupului:

„În fotbal, totul este posibil atât timp cât crezi. Și v-am spus: forța acestui grup stă și în cei care intră de pe bancă. Nu poți obține rezultate doar cu cei 11 titulari.

Ne-am revenit bine începând din a doua parte a primei reprize, pentru că pierdeam prea multe mingi. Chiar dacă am încasat și al doilea gol, jocul nostru a fost mai bun”, a declarat Garcia, citat de RMC Sport.

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Ulterior, Garcia a numit punctul vulnerabil al naționalei din Senegal, care a ajutat-o pe Belgia să revină în meci.

„Știm că aceste echipe își pierd controlul tactic spre sfârșitul meciului. La 2-0, știam că vor face tot posibilul să-și apere avantajul, ceea ce, după părerea mea, este o mare greșeală.

Să-mi amintiți, când vom conduce noi cu 2-0, să nu facem același lucru!

Pentru că, atunci când primești un gol, așa cum au făcut-o ei la 2-1, meciul își schimbă complet dinamica.

Noi am fost capabili să egalăm. A fost cu atât mai frumos că am marcat în prelungiri, dintr-un penalty pe deplin justificat”, a concluzionat Garcia.

Pentru Belgia urmează meciul din optimile de finală ale competiției împotriva SUA, una din gazdele Campionatului Mondial. Partida este programată marți noaptea, cu începere de la ora 3:00 (ora României).

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