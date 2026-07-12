Cristian Geambașu La judecata lui Jude
Opinii

Cristian Geambașu La judecata lui Jude

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 12.07.2026, ora 13:35
alt-text Actualizat: 12.07.2026, ora 14:26
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Thomas Tuchel s-a arătat nemulțumit de prestația fotbaliștilor săi după calificarea Angliei în semifinala Campionatului Mondial.

Jude Bellingham s-a arătat vexat de nemulțumirea lui Thomas Tuchel. Îl va pedepsi Tuchel pe Bellingham? Dar își poate permite să își pună la colț cel mai bun om al echipei, cel care cu golurile lui a extras Anglia din retorica măcinatului în gol?

N-a prea jucat, dar a învățat

Thomas Tuchel a jucat fotbal doar puțin mai mult decât mine și decât tine, cititorule.

Cariera lui de jucător arată cam așa. Câteva meciuri bifate la Stuttgarter Kickers (acum în Liga a IV- a germană, Regionalliga Sudwest) și două sezoane la SSV Ulm, de asemenea un club mic, de liga a 3-a, din aceeași zonă geografică.

Tuchel s-a lăsat de fotbal la 25 de ani din cauza unei accidentări grave la genunchi și s-a dedicat meseriei de antrenor. A învățat și a devenit unul foarte bun.

Cristian Geambașu La judecata lui Jude Cristian Geambașu La judecata lui Jude

Ascensiunea și roadele muncii

După Klopp, Tuchel era parte a noului val de tehnicieni valoroși dați de Germania. Și-a construit o reputație solidă la Mainz, a continuat moștenirea lui Jurgen Klopp la Borussia Dortmund. A urcat constant treptele, ajungând la Paris Saint-Germain, apoi la Chelsea și Bayern.

Cu Chelsea a câștigat Champions League când nimeni nu aștepta nimic, dar a fost demis după prima pală de vânt potrivnic.

Din 2024, după un Euro la care Gareth Southgate ducea încă o dată Anglia până în finală (pierdută cu Spania), Thomas Tuchel este angajat să îl înlocuiască și să facă pasul spre un titlu mondial așteptat de 60 de ani.

Clișeul lui Tuchel și răspunsul dur al lui Bellingham

Critica pe care Tuchel a adus-o echipei sale după victoria cu 2-1 în fața Norvegiei nu este nici originală, nici surprinzătoare.

Selecționerul de 52 de ani apelează la o metodă bătătorită de a-și ține echipa în priză. Cohorte de antrenori procedează astfel. Se alintă trăgându-și de urechi elevii. Numai că naționala Angliei nu este nici Stuttgarter, nici Mainz, ci un grup de fotbaliști faimoși, cu personalitate și cotă de piață amețitoare.

Bellingham este unul dintre ei. Bellingham a ajuns la 6 reușite la acest Mondial, înscriindu-se neașteptat în cursa pentru titlul de golgheter al competiției. Dar și în aceea de cel mai bun jucător al Mondialului.

După ce a dat două goluri Norvegiei, golurile calificării în semifinale, care se adaugă celor marcate cu Mexicul în optimi, s-a arătat deranjat de lamentările lui Tuchel. Iar replica a fost tăioasă.

„Mă rog”, a replicat Bellingham dându-și ochii peste cap. Și a continuat. „A fost foarte greu acolo, pe teren. Poate că el (n.r. - Tuchel) nu știe ce înseamnă să joci în asemenea condiții împotriva unor fotbaliști precum Erling Haaland, Antonio Nusa sau Alexander Sorloth. Nu este deloc o echipă ușor de înfruntat. Cred că am încercat să construim un mediu pozitiv și trebuie să păstrăm această atmosferă și în semifinale. Nu am decât cuvinte de laudă pentru colegii mei. Uneori trebuie să câștigi și prin luptă, chiar dacă jocul nu este spectaculos” - Jude Bellingham pentru thesun.co.uk

Unde a lovit Jude

Bellingham are tupeu și lovește exact acolo unde doare mai rău. În trecutul minuscul de fotbalist al lui Tuchel.

Dincolo de observațiile privind efortul depus pentru a bate Norvegia, Bellingham îi spune selecționerului ceva care poate fi tradus cam așa. Nu vii tu, care ai fost prieten cu fotbaliștii, să ne cerți pe noi, mari fotbaliști. Nu ne urechezi tu, care nu ai jucat nicăieri, doar ca să pozezi în antrenorul sever și intransigent.

Va trece Tuchel peste un asemenea afront? Bellingham intuiește cutremurul provocat de declarația lui, evocând atmosfera bună din lot. Și face apel la Tuchel să nu o strice.

Tuchel este genul de antrenor dominant în relația cu fotbaliștii, unul care nu pare dispus să le încurajeze accesele de personalitate.

Rebelul sau durul?

Dar își va permite neamțul să îl pedepsească pe cel mai bun om al echipei? Căci Bellingham este șeful acum, peste Harry Kane. Anglia lui Bellingham sau Anglia lui Tuchel?

Tuchel și-a permis luxul să-i lase acasă pe Phil Foden și pe Cole Palmer, oameni care ar fi putut ajuta echipa mai ales acum când până în vârful muntelui nu mai sunt decât câțiva pași. Cei mai grei.

Un rebel care nu o dată, în trecut, a depășit limitele fair-play-ului în teren, dar excepțional fotbalist în opoziție cu un antrenor inflexibil, foarte bun profesionist, dar care, în viziunea lui Jude, poartă păcatul originar că a fost un jucător mediocru.

Va precumpăni orgoliul lui Tuchel sau interesul echipei? Vom afla miercuri, când Anglia va înfrunta Argentina, coșmarul vechi de 40 de ani.

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