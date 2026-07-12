„Tuchel nu știe ce înseamnă asta”  Jude Bellingham, contre cu selecționerul Angliei, care e nemulțumit de jocul din meciul cu Norvegia +7 foto
Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Tuchel nu știe ce înseamnă asta” Jude Bellingham, contre cu selecționerul Angliei, care e nemulțumit de jocul din meciul cu Norvegia

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.07.2026, ora 10:31
alt-text Actualizat: 12.07.2026, ora 10:31
  • Norvegia - Anglia 1-1 (1-2 d. prel.). Thomas Tuchel (52 de ani), selecționerul britanicilor, s-a declarat nemulțumit de jocul echipei sale, deși a obținut calificarea în semifinalele CM 2026.
  • Răspunsul tăios al lui Jude Bellingham (23 de ani), eroul Angliei în meciul din sferturi, mai jos în articol.
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Nordicii au început în forță meciul, reușind să deschidă scorul în minutul 36 prin Schjelderup. Englezii au reacționat și au egalat înainte de pauză, prin Bellingham.

Starul lui Real Madrid a bifat „dubla” în prima repriză a prelungirilor, în minutul 93, după o respingere greșită a portarului Nyland.

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Jude Bellingham și-a dat ochii peste cap când a auzit ce a spus Tuchel: „Nu știe ce înseamnă”

La finalul partidei, Thomas Tuchel a declarat că nu este mulțumit de jocul echipei sale, în ciuda faptului că s-a calificat în semifinalele CM 2026.

„Nu suntem mulțumiți de prestație… Ne-am făcut viața foarte, foarte grea astăzi.

Am fost neglijenți, am făcut foarte multe greșeli tehnice, nu am jucat suficient de rapid și nu am fost suficient de constanți. Astăzi am avut noroc”.

Ulterior, reporterii i-au spus lui Jude Bellingham care au fost comentariile selecționerului Angliei. Fotbalistul de la Real Madrid și-a dat ochii peste cap, fiind vizibil deranjat de ce a auzit:

„Mă rog”, a fost răspunsul sec al mijlocașului, conform thesun.co.uk. Acesta a continuat: „A fost foarte greu acolo, pe teren. A fost un meci extrem de solicitant.

Poate că el (n.r. - Tuchel) nu știe ce înseamnă să joci în asemenea condiții împotriva unor fotbaliști precum Erling Haaland, Antonio Nusa sau Alexander Sorloth. Nu este deloc o echipă ușor de înfruntat.

Cred că am încercat să construim un mediu pozitiv și trebuie să păstrăm această atmosferă și în semifinale.

Nu am decât cuvinte de laudă pentru colegii mei. Nu poți câștiga fiecare meci doar pasând de 1.000 de ori. Uneori trebuie să câștigi și prin luptă, chiar dacă jocul nu este spectaculos”, a mai spus mijlocașul englez.

FOTO. Golul calificării marcat de Jude Bellingham

Golul calificării marcat de Jude Bellingham în meciul cu Norvegia. Foto: captură X/@midopido21
Golul calificării marcat de Jude Bellingham în meciul cu Norvegia. Foto: captură X/@midopido21

Galerie foto (7 imagini)

Golul calificării marcat de Jude Bellingham în meciul cu Norvegia. Foto: captură X/@midopido21 Golul calificării marcat de Jude Bellingham în meciul cu Norvegia. Foto: captură X/@midopido21 Golul calificării marcat de Jude Bellingham în meciul cu Norvegia. Foto: captură X/@midopido21 Golul calificării marcat de Jude Bellingham în meciul cu Norvegia. Foto: captură X/@midopido21 Golul calificării marcat de Jude Bellingham în meciul cu Norvegia. Foto: captură X/@midopido21
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Nu este pentru prima dată când relația dintre Bellingham și Tuchel pare una tensionată. În trecut, germanul a descris comportamentul lui Bellingham drept „respingător”, declarație pentru care, ulterior, i-a cerut scuze.

Thomas Tuchel: „Nu putem fi mulțumiți de modul în care am jucat”

În timp ce jucătorii englezi sărbătoreau calificarea, Thomas Tuchel a explicat de ce a fost nemulțumit de jocul echipei sale în meciul cu Norvegia.

„Nu sunt mulțumit de prestația noastră. Ne-am complicat foarte mult viața astăzi. Rezultatul este fantastic, suntem în semifinale și este extraordinar, dar nu putem fi mulțumiți de modul în care am jucat.

Atitudinea și implicarea au existat, însă ne-am făcut singuri meciul dificil prin felul în care am evoluat.

Am fost neglijenți, am făcut foarte multe greșeli tehnice, am jucat prea lent și fără suficientă constanță. Astăzi am avut și noroc”.

Mai apoi, Tuchel a fost întrebat dacă presiunea meciului a avut vreun impact asupra jucătorilor, întrebare care l-a deranjat pe antrenor.

„Nu este o problemă de mentalitate. Din contră, asta înseamnă mentalitate.

Cum puteți întreba despre mentalitate acum? Asta este mentalitate pură, o puteți îmbutelia și vinde. Problema este calitatea jocului nostru. Atât. Nu are nicio legătură cu mentalitatea”.

În semifinalele CM 2026, Anglia va juca cu Argentina miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00.

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