Sorana Cîrstea (36 de ani, #18WTA), Gabriela Ruse (28 de ani, #75WTA) şi Jaqueline Cristian (27 de ani, #33 WTA) și-au aflat adversarele din primul tur al turneului de Grand Slam de la Roland Garros.

Turneul de la Paris se desfășoară în perioada 24 mai - 7 iunie 2026, aceasta fiind a 125-a ediție.

Cu cine vor juca româncele la Roland Garros

După ce a ajuns până în semifinale la Roma, fiind învinsă de Coco Gauff, scor 4-6, 3-6, Sorana Cîrstea va juca acum la Roland Garros, acolo unde o va întâlni în primul tur pe Ksenia Efremova, numărul 625 în clasamentul mondial.

Ca urmare a rezultatelor foarte bune din ultima perioadă, Sorana a fost cap de serie la tragerea la sorți.

Gabriela Ruse, numărul 75 mondial, va evolua cu poloneza Magdalena Frech, locul 49 WTA, iar Jaqueline Cristian, locul 33 mondial, va juca împotriva Kamillei Rakhimova (Uzbekistan, 85 WTA). Ruse şi Cristian se pot înfrunta în turul trei.

Principala favorită la câștigarea turneului, Aryna Sabalenka, o va întâlni pe iberica Jessica Bouzas Maneiro, locul 51 WTA.

