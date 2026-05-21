Unirea Slobozia a anunțat despărțirea de Claudiu Niculescu (49 de ani), după retrogradarea ialomițenilor în liga secundă.

În urma eșecului suferit luni cu UTA Arad, scor 0-1, Unirea Slobozia a părăsit Liga 1 și va evolua în divizia secundă începând cu sezonul viitor.

Imediat după retrogradare, Niculescu și-a anunțat plecarea, iar acum clubul a confirmat despărțirea.

Ajuns la Unirea Slobozia pe 4 februarie, când l-a înlocuit pe Andrei Prepeliță, Claudiu Niculescu se desparte acum de ialomițeni în urma retrogradării echipei în cel de-al doilea eșalon, venită după două sezoane petrecute în prima ligă.

Unirea Slobozia a făcut anunțul oficial pe pagina de Facebook a clubului:

„Mulțumim, Claudiu Niculescu!

Unirea Slobozia anunță despărțirea de antrenorul principal Claudiu Niculescu.

Clubul nostru îi mulțumește acestuia pentru toată munca depusă și îi dorește mult succes în următoarele provocări!”, a transmis Unirea Slobozia.

Sub comanda lui Claudiu Niculescu, formația ialomițeană a obținut 3 victorii, 4 remize și a suferit 6 înfrângeri (14-19 golaveraj).

Ce spunea Claudiu Niculescu după retrogradarea echipei

La finalul partidei cu UTA Arad, Claudiu Niculescu a fost foarte dezamăgit de rezultatul înregistrat de echipa sa.

„E trist pentru că mă aşteptam la alt rezultat, dar a fost o săptămână foarte grea. Să nu înţeleagă cineva că eu caut scuze, Doamne fereşte!

Ştiţi foarte bine că au apărut acele zvonuri şi informaţii că jucăm degeaba meciul cu UTA, că nu o să putem să jucăm barajul. Acum nu mai contează. Probabil au afectat băieţii.

Dacă faceţi aşa o sinteză a ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, le-am spus şi înainte de meci că au tot respectul meu pentru că, indiferent de aceste lucruri, au luptat până la sfârşit.

Cine ştie, poate în viitor vom mai lucra împreună. Vreau să mulţumesc şi conducerii clubului că mi-a dat şansa să mă întorc în prima ligă, am făcut tot ce a depins de mine.

Cu siguranţă voi face şi eu o analiză a tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, trebuie să mergem mai departe. Îmi pare rău pentru club, pentru suporteri, dar viaţa trebuie să meargă mai departe”, a declarat Claudiu Niculescu, citat de orangesport.ro.

