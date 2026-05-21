Răspuns pentru Gâlcă Victor Angelescu, după declarațiile antrenorului de la Rapid: „Toate transferurile au fost făcute de el!"

alt-text Publicat: 21.05.2026, ora 21:07
alt-text Actualizat: 21.05.2026, ora 21:07

După meciul de la Mioveni, antrenorul Rapidului și-a anunțat plecarea la finalul sezonului, a transmis că este dezamăgit de modul în care au fost gestionate anumite probleme la club și a sugerat că nu au fost luate decizii la timp din partea conducerii.

Victor Angelescu, răspuns pentru Gâlcă: „Toate transferurile au fost făcute de el!”

Antrenorul Rapidului a dat de înțeles și că opinia sa nu a contat în strategia de transferuri, motiv pentru care Angelescu a explicat cum au fost aduși jucătorii la echipă.

„Ce înțeleg eu din ce a zis Costel e că el n-are nicio vină, ar fi câștigat lejer campionatul dacă jucătorii sau condițiile erau altfel. Nu prea am întâlnit antrenori care să-și asume vina, să iasă în față, dar măcar să nu comentezi.

Nu poți să crezi că antrenorul sau stafful n-are nicio vină într-un sezon ratat. Poate greșesc eu, dar asta am înțeles. Cu asta nu pot fi de acord, din păcate. Toată lumea din club e vinovată. Sunt dezamăgit de acest sezon și de toată lumea, mă includ și pe mine.

Ca să clarific pentru toți suporterii, toate transferurile au fost făcute de Gâlcă. Absolut toate. Toți cei din vară, mai puțin Hazrollaj, care era cumpărat cu 6 luni înainte. Au fost decise transferurile de Mauro Pederzoli, Daniel Sandu și Costel Gâlcă, cu stafful lui. Baroan, Kramer, Keita, căruia i s-a activat clauza, Paraschiv, Talisson, Moruțan, Iliev, Sălceanu.

Au fost jucători cu care s-a discutat cu care nu ne-am înțeles din motive financiare, el le știe. A spus și el că nu merită să plătim suma respectivă, la unul dintre ei.

Au cerut salarii mult mai mari decât ce ofeream noi, 25.000 plus bani la semnătură, era cel mai mare salariu de la noi. Toate discuțiile au avut loc cu Costel”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

Victor Angelescu: „Nu i s-a impus niciun jucător lui Gâlcă”

„Mie mi s-a părut că Mauro [Pederzoli] și Costel au colaborat foarte bine. La antrenamente erau ok, au discutat foarte mult despre transferuri.

Eu n-am mai fost implicat la un transfer de vreo 3 ani de zile pe partea sportivă, doar pe partea financiară, ca să știu exact cum ne încadrăm în buget.

Dacă vreunui antrenor de la Rapid i s-ar fi impus vreun jucător, n-ar fi spus Mutu, Șumudică, Bergodi? S-ar fi aflat. Nu i s-a impus niciun jucător lui Gâlcă, i s-a adus ce a cerut, mai mult de atât…

Noi, ca bani pe care i-am investit, i-am adus pe Moruțan, pe Paraschiv. Toată lumea a spus că am făcut cea mai bună campanie de transferuri anul acesta.

U Cluj s-a bătut la campionat și Cupă și merge în Europa League. A făcut transferuri pe sume mai mici ca noi. CFR Cluj a plecat de la -17 puncte, a adus doar jucători gratis, a vândut de 10 milioane și a terminat pe loc de Conference League.

Craiova, toată lumea știa că a făcut cele mai mari investiții, a luat primul loc, nu puteai să-i iei campionatul. Deci nu putem să dăm vina, «Nu mi-ați adus jucătorul ăla!»”, a mai spus Victor Angelescu.

Ce a declarat Constantin Gâlcă

„Mi-au spus (n.r. - șefii Rapidului) că eu nu am știut să gestionez situațiile. Situațiile se gestionează atunci când te comporți ca un profesionist. Adică să faci treburile de la început sau pe parcurs, după aceea să le reglezi cum trebuie. Multe lucruri, de la accidentări, de la ce trebuia să facem și n-am făcut.

Așteptam mult mai mult, ca fiecare să dăm mai mult. Asta mă așteptam, să luăm decizii, să vedem. Am analizat de multe ori și jucători, și jocul nostru, știam slăbiciunile pe care le aveam și n-am luat decizii.

N-am avut putere de decizie. Practic, opinia mea nu a contat și asta s-a văzut. Eu am transmis părerea mea, opinia mea, și dacă nu au luat-o în considerare, atunci facem altceva. Am vrut să schimb niște lucruri și nu s-a putut.

Eu știu și sunt de mult în fotbal, știu că dacă vrei să te bați la campionat, la cupe europene, trebuie să fii mai profesionist, să fii mai exigent cu jucătorii.

Pentru că jucătorii, v-am spus, dacă le deschizi o poartă, pe acolo fug toți. Atunci trebuie să știi să-i încadrezi undeva și să știi ce au de făcut în fiecare moment”, a declarat antrenorul.

