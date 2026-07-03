Anglia poate lua Viagra De ce nu se află pe lista substanțelor interzise și cum îi poate ajuta pe fotbaliști să suporte mai ușor altitudinea din Mexic

Anglia va înfrunta Mexic în optimile de finală de la CM 2026, chiar pe stadionul Azteca, aflat la o altitudine care poate da peste cap ritmul unei echipe care nu este obișnuită cu situația.

Meciul se joacă luni, de la 03:00, ora României, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Aerul „tare” de pe Azteca le-a pus adesea probleme adversarelor Mexicului, însă englezii ar putea avea acum avantajului unui medicament, care nu a fost inclus pe lista substanțelor interzise de către Agenția Internațională Anti-Doping (WADA).

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Jucătorii Angliei ar putea utiliza Viagra pentru a face față altitudinii de pe Azteca

Pentru a face față climatului dificil, jucătorii Angliei ar putea apela la Viagra, medicament utilizat pentru tratarea disfuncției erectile.

Nu este clar dacă Tuchel va apela la această variantă, însă ea ar putea ajuta la reducerea tensiunii arteriale și poate combate senzațiile de oboseală și amețeală resimțite la altitudini mari, informează thesun.co.uk.

Stadionul Azteca se află la peste 2.200 de metri deasupra nivelului mării, ceea ce reprezintă o solicitare mai mare a organismului în timpul jocului.

Jucătorii mexicani sunt obișnuiți cu altitudinea și au pierdut doar de două ori pe legendarul stadion în ultimii 56 de ani.

Anglia va ateriza astăzi în orașul nord-american și avea la dispoziție doar două zile pentru a se obișnui cu altitudinea.

Viagra nu e pe lista WADA pentru că cercetările Agenției indică faptul că acesta nu îmbunătățește semnificativ oxigenarea sau performanța fizică pentru marea majoritate a sportivilor de anduranță, la altitudini normale.

Ce condiții de „securitate” a impus Thomas Tuchel

Naționala Angliei a revenit la centrul de antrenament de la Kansas după victoria cu RD Congo, 2-1, deoarece Tuchel și-a dorit să pună în aplicare planurile tactice pe un teren neutru.

Totodată, în Mexico City, locația hotelului unde vor fi cazați englezii este ținută secret, astfel încât fanii gazdelor să nu poată perturba somnul jucătorilor, mai susține sursa citată.

FIFA a aprobat chiar și instalarea unui baraj rutier în jurul hotelului, după ce jucătorii din Ecuador au fost ținta unor zgomote și lovituri înaintea meciului pierdut în fața Mexicului, scor 0-2, în șaisprezecimi.

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