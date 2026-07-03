„Voi rămâne același” Lars Kramer, pregătit să preia banderola de căpitan la Rapid: „Sunt genul de lider” » Ce spune despre pregătirea cu Daniel Pancu

Lars Kramer (26 de ani), jucătorul celor de la Rapid, a oferit o primă reacție după ce a fost numit căpitan al echipei de către Daniel Pancu.

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Noul tehnician al giuleștenilor a venit cu câteva modificări asupra formației, iar atitudinea fundașului olandez l-a determinat pe Pancu să-i dea banderola pentru viitorul sezon, jucătorul fiind pregătit acum să-și asume noul rol.

Lars Kramer: „Nu mă voi schimba doar pentru că sunt căpitan”

„Am vorbit ieri cu antrenorul, mi-a spus ca vrea să fiu primul căpitan şi bineînţeles că am acceptat. Îmi cunosc rolul în echipă după primul sezon, am fost puţin surprins, dar în același timp nu, pentru că îmi cunosc poziţia, sunt genul de lider.

Mi-am spus că voi rămâne acelaşi, nu mă voi schimba pentru că sunt căpitan sau că port ceva pe braţ, voi fi acelaşi, sunt în relaţii bune cu toţi coechipierii. Să îmi asum responsabilităţi, să îi ajut pe băieţi pe teren şi în afara acestuia”, a declarat Kramer, potrivit primasport.ro.

Întrebat despre colaborarea cu noul antrenor, Kramer a transmis:

„Primele două săptămâni au fost dificile, într-adevăr, dar într-un mod pozitiv, cu intensitate bună şi am văzut din nou câteva feţe zâmbitoare. Mister este prezent peste tot şi cred că face o treabă bună fiind alături de fiecare.

Asta ajută să rămâi concentrat, nu poţi să chiuleşti, pentru că el va observa. Chiar și dacă e vorba de o mică secundă, el va vedea şi asta cred că-i ajută pe mulţi băieţi”.

Rapid s-a impus, joi, în primul amical al verii, 3-1 cu Dinamo Kiev, și a început cu dreptul cantonamentul din Austria.

Programul amicalelor rămase pentru cei de la Rapid

5 iulie: Rapid - Rapid Viena (Austria).

8 iulie: Rapid - FC Kosice (Slovacia).

9 iulie: Rapid - Slovan Liberec (Cehia).

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