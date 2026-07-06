- Anglia a trecut de Mexic, 3-2 în „optimi”, și va juca împotriva Norvegiei în „sferturi”.
- Echipa lui Tuchel a suferit într-un meci în care a evoluat în inferioritate aproape toată repriza secundă.
- Arbitrul australian Alireza Faghani a avut nevoie de VAR la eliminare și la un penalty. A decis singur la cealaltă lovitură de pedeapsă.
O confruntare incendiară la Ciudad de Mexico, în optimile de finală ale Campionatului Mondial.
Anglia a învins în cele din urmă echipa gazdă, 3-2, dar a suferit mult în fața atacurilor dezlănțuite ale mexicanilor.
Quansah, eliminat. Atac direct cu talpa pe gambă
Formația lui Thomas Tuchel a jucat aproape întreaga repriză secundă în inferioritate.
În minutul 54, arbitrul australian Alireza Faghani a avut nevoie de VAR pentru a-l elimina pe Jarell Quansah.
Englezul a intrat foarte tare în tackling la Jesus Gallardo. Inițial, „centralul” nu a realizat duritatea atacului și a lăsat jocul să continue.
Avertizat de VAR, a văzut pe monitor că apărătorul englez s-a dus direct cu talpa pe gamba adversarului. Trebuia să-i arate cartonașul roșu.
Albionul a rămas fără un om 47 de minute (incluzând și cele 11 de prelungire).
Portarul mexican, baraj cu brațele la picioarele lui Gordon: 11 metri!
Totuși, chiar și în 10 jucători, britanicii s-au desprins la puțin timp după eliminarea lui Quansah.
Scăpat singur cu portarul Rangel, Gordon l-a driblat și goalkeeperul a intervenit târziu, lovindu-l cu brațele peste picioare.
Faghani a dictat penalty fără ajutorul VAR. Asistentul video doar a confirmat decizia. Lovitură de pedeapsă transformată de Kane. Era 3-1 (60).
Arbitrul Faghani, avertizat de VAR și la faultul lui Kane. Penalty, Mexic!
Nici zece minute mai târziu, Mexic a redus scorul tot de la 11 metri.
Aflat în faza de apărare, Kane a vrut să degajeze mingea, însă Brian Gutierrez a fost mai rapid, iar căpitanul Angliei l-a lovit pe mexican.
Și la această fază, Faghani a fost avertizat de VAR, a urmărit reluările pe monitor și a dat penalty. Transformat de Raul Jimenez: 3-2 (69).
Oricât au atacat verzii până la sfârșit, n-au reușit să egaleze.