Clipe de foc pe Azteca FOTO. Victorie uriașă pentru Anglia în „vulcanul verde”! Repriză nebună: un cartonaș roșu și două penalty-uri! +8 foto
Portarul mexican Rangel i-a luat picioarele cu brațele lui Gordon. Penalty, Anglia! Foto: Imago
Campionatul Mondial

Clipe de foc pe Azteca FOTO. Victorie uriașă pentru Anglia în „vulcanul verde”! Repriză nebună: un cartonaș roșu și două penalty-uri!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 09:09
alt-text Actualizat: 06.07.2026, ora 09:09
  • Anglia a trecut de Mexic, 3-2 în „optimi”, și va juca împotriva Norvegiei în „sferturi”. 
  • Echipa lui Tuchel a suferit într-un meci în care a evoluat în inferioritate aproape toată repriza secundă. 
  • Arbitrul australian Alireza Faghani a avut nevoie de VAR la eliminare și la un penalty. A decis singur la cealaltă lovitură de pedeapsă. 
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O confruntare incendiară la Ciudad de Mexico, în optimile de finală ale Campionatului Mondial.

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Anglia a învins în cele din urmă echipa gazdă, 3-2, dar a suferit mult în fața atacurilor dezlănțuite ale mexicanilor.

Quansah, eliminat. Atac direct cu talpa pe gambă

Formația lui Thomas Tuchel a jucat aproape întreaga repriză secundă în inferioritate.

În minutul 54, arbitrul australian Alireza Faghani a avut nevoie de VAR pentru a-l elimina pe Jarell Quansah.

Englezul a intrat foarte tare în tackling la Jesus Gallardo. Inițial, „centralul” nu a realizat duritatea atacului și a lăsat jocul să continue.

Atacul de eliminare al lui Quansah la Anglia - Mexic 3-2
Atacul de eliminare al lui Quansah la Anglia - Mexic 3-2

Galerie foto (8 imagini)

Atacul de eliminare al lui Quansah la Anglia - Mexic 3-2. Fotografii: capturi video+Imago Atacul de eliminare al lui Quansah la Anglia - Mexic 3-2 Atacul de eliminare al lui Quansah la Anglia - Mexic 3-2 Atacul de eliminare al lui Quansah la Anglia - Mexic 3-2 Penaltyul obținut de Gordon la Anglia - Mexic 3-2
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Avertizat de VAR, a văzut pe monitor că apărătorul englez s-a dus direct cu talpa pe gamba adversarului. Trebuia să-i arate cartonașul roșu.

Albionul a rămas fără un om 47 de minute (incluzând și cele 11 de prelungire).

Portarul mexican, baraj cu brațele la picioarele lui Gordon: 11 metri!

Totuși, chiar și în 10 jucători, britanicii s-au desprins la puțin timp după eliminarea lui Quansah.

Scăpat singur cu portarul Rangel, Gordon l-a driblat și goalkeeperul a intervenit târziu, lovindu-l cu brațele peste picioare.

Penaltyul obținut de Gordon la Anglia - Mexic 3-2
Penaltyul obținut de Gordon la Anglia - Mexic 3-2

Galerie foto (8 imagini)

Atacul de eliminare al lui Quansah la Anglia - Mexic 3-2. Fotografii: capturi video+Imago Atacul de eliminare al lui Quansah la Anglia - Mexic 3-2 Atacul de eliminare al lui Quansah la Anglia - Mexic 3-2 Atacul de eliminare al lui Quansah la Anglia - Mexic 3-2 Penaltyul obținut de Gordon la Anglia - Mexic 3-2
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Faghani a dictat penalty fără ajutorul VAR. Asistentul video doar a confirmat decizia. Lovitură de pedeapsă transformată de Kane. Era 3-1 (60).

Arbitrul Faghani, avertizat de VAR și la faultul lui Kane. Penalty, Mexic!

Nici zece minute mai târziu, Mexic a redus scorul tot de la 11 metri.

Aflat în faza de apărare, Kane a vrut să degajeze mingea, însă Brian Gutierrez a fost mai rapid, iar căpitanul Angliei l-a lovit pe mexican.

Kane a lovit adversarul peste picior în propriul careu. Penalty, Mexic!
Kane a lovit adversarul peste picior în propriul careu. Penalty, Mexic!

Galerie foto (8 imagini)

Atacul de eliminare al lui Quansah la Anglia - Mexic 3-2. Fotografii: capturi video+Imago Atacul de eliminare al lui Quansah la Anglia - Mexic 3-2 Atacul de eliminare al lui Quansah la Anglia - Mexic 3-2 Atacul de eliminare al lui Quansah la Anglia - Mexic 3-2 Penaltyul obținut de Gordon la Anglia - Mexic 3-2
+8 Foto
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Și la această fază, Faghani a fost avertizat de VAR, a urmărit reluările pe monitor și a dat penalty. Transformat de Raul Jimenez: 3-2 (69).

Oricât au atacat verzii până la sfârșit, n-au reușit să egaleze.

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