Theodor Jumătate A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!” +6 foto
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Theodor Jumătate A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 00:07
alt-text Actualizat: 06.07.2026, ora 00:32
  • Președintele american poate impune suspendarea pedepsei golgheterului SUA, Balogun. 
  • Poate influența Casa Albă și alegerea unui „central” american la meciurile importante ale Mondialului?
  • Ismail Elfath a avut în față un fault clar în careu la Brazilia - Norvegia și nu a reacționat. Are asigurare VAR și asigurare prezidențială.
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Am aflat cea mai șocantă știre la un Campionat Mondial. Ca un jucător să nu fie exclus nici măcar un meci pentru un fault care ar fi meritat trei partide de suspendare!

Suspendare la suspendare! Și americanul e liber să joace

De fapt, el a fost pedepsit de Comisia de Disciplină FIFA, dar sancțiunea a fost suspendată. Ați mai auzit așa ceva? Suspendare la suspendare?

Cazul era foarte simplu. Balogun, golgheterul Statelor Unite, l-a atacat agresiv pe Muharemovic, glezna bosniacului s-a răsucit înfiorător și Balogun a fost eliminat. Roșu direct, cum era normal.

Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat
Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat

Galerie foto (6 imagini)

Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat. Fotografii: capturi TV Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat
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Cazul nu a mai fost însă atât de simplu pentru că eliminatul era american și nu orice jucător al lui Pochettino, ci atacantul său cel mai bun.

Și dacă naționala avea nevoie de Balogun, atunci Balogun trebuia să joace în „optimi”, contra Belgiei.

Este suspendat? Nu mai e suspendat!

„Hei, Gianni!”. Și Balogun își poate ispăși pedeapsa la Mondialul viitor

Vestea a ajuns la Casa Albă și, ne imaginăm, telefonul lui Infantino a sunat. Era prietenul Donald Trump, cu vocea lui specială: „Hei, Gianni!”. Ce a urmat e ușor de prevăzut.

Dintr-odată, FIFA a decis că Balogun își poate ispăși meciul de suspendare la Mondialul din 2030 sau 2034. Are 25 de ani acum, e posibil să joace la turneul din Arabia Saudită.

Mai spune Infantino că fotbalul și politica nu se pot intersecta? Cu el, sunt lipite, dependente!

Și mai bine, Trump a postat un mesaj pe Truth Social (ce ridicol sună!) în care mulțumea FIFA că „a îndreptat o mare nedreptate”.

Minunat! Președintele SUA chiar „arbitrează” și Mondialul de fotbal, nu doar „pacea” lumii.

Istvan Kovacs, ținut în umbră. Ismail Elfath, jocuri tari. Go USA!

Și dacă tot „arbitrează” Trump, mi-a sărit imediat în ochi arbitrul american Ismail Elfath.

La un turneu în care Istvan Kovacs, unul dintre cei mai buni „centrali” europeni ai ultimilor ani, cu finală de Champions League în 2025, primește două dintre cele mai neimportante jocuri ale grupelor (Tunisia - Japonia, doar o coincidență, meciul 1.000 al istoriei CM, și Argentina - Iordania), Elfath e premiat de FIFA cu trei partide tari:

  • Japonia - Olanda, Uruguay - Spania, în faza seriilor, și Brazilia - Norvegia, în „optimi”.

Faultul pe care l-ai fi văzut și dacă nu erai arbitru. Dar Elfath are dublă asigurare

Atât de slab este acest Elfath încât nu vede un fault pe care l-a observat orice spectator de pe „MetLife Stadium” și orice telespectator din lumea întreagă, fără VAR și fără reluări.

Tacklingul norvegianului Ajer i-a luat picioarele brazilianului Cunha, nu era nicio îndoială. Chiar sub ochii arbitrului. 

Nu poate fi decât penalty la un asemenea fault, Ajer contra Cunha! Foto: Imago Nu poate fi decât penalty la un asemenea fault, Ajer contra Cunha! Foto: Imago
Nu poate fi decât penalty la un asemenea fault, Ajer contra Cunha! Foto: Imago

Și Elfath nu a dat nimic. A avut nevoie de VAR și de reluări cu încetinitorul pentru a decide inevitabilul.

Cum de are Elfath asemenea jocuri la Mondial? Oare „arbitrează” și aici Trump? Poate a sunat iar telefonul? „Hei, Gianni!”.

Americanul are asigurare VAR și asigurare prezidențială.

FIFA SUA arbitru Istvan Kovacs OPINIE gianni infantino donald trump Ismail Elfath
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