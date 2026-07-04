Decizie înainte de Mexic - Anglia  Ce a hotărât FIFA, la mai puțin de 48 de ore până la disputarea partidei din optimile CM 2026

Ora de start a meciului dintre Mexic și Anglia, din optimile CM 2026, era pe punctul de a fi modificată, dar FIFA a luat o decizie în acest sens azi, la mai puțin de 48 de ore până la disputarea partidei.

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Mexic și Anglia se vor întâlni luni, de la ora 03:00 în România, dar temerile legate de furtuni puternice și descărcări electrice în Ciudad de Mexico aproape i-au determinat pe organizatori să reprogrameze partida.

Ora de start a meciului Mexic - Anglia nu se va modifica

Inițial, din cauza condițiilor nefavorabile care se anunțau la ora de start a meciului, FIFA a fost pe punctul de a reprograma partida, începând cu ora României 21:00.

Cu toate acestea, Federația Engleză de Fotbal (FA) nu fusese informată oficial, până vineri după-amiază, despre ora la care va începe duelul din optimile CM 2026.

Mai mult, federația nu fusese anunțată nici despre posibilitatea ca partida să fie reprogramată, conform mirror.co.uk. Reprezentanții FA aflaseră acest lucru din presă.

Astfel, FIFA a luat o decizie finală cu privire la ora de start a partidei din optimi. Forul mondial a hotărât ca Mexic - Anglia să înceapă la ora la care meciul era programat inițial. Site-ul britanic explică și logica din spate:

Chiar dacă meciurile au mai fost întrerupte sau întârziate la acest turneu, din cauza vremii, niciunul nu a fost reprogramat

Majoritatea fanilor Angliei vor zbura în Mexic duminică, după orarul stabilit inițial, astfel că mutarea meciului ar putea crea probleme pentru aceștia, care nu vor mai ajunge la timp la partidă

Logistica pură a schimbării, reorganizării transportului și a aranjamentelor celor două echipe ar fi fost pur și simplu prea mult într-un termen atât de scurt

Prognoza meteo indică furtuni în Ciudad de Mexico duminică, cu ploi abundente și posibilitatea apariției fulgerelor în timpul meciului. Fenomenele meteo ar putea începe pe parcursul jocului, însă se estimează că vremea se va îmbunătăți până la finalul partidei.

Vestea a ajuns și în cantonamentul englezilor, iar atacantul Marcus Rashford a declarat:

„Pentru noi, modul de pregătire rămâne același. Trebuie să fim concentrați. Trebuie să fim pregătiți pentru orice. Cred că aceasta este una dintre calitățile noastre ca grup.

Toată lumea, jucători și membri ai staff-ului, este pregătită pentru orice provocare. Evident că nu este ideal, dar, în același timp, nu schimbă prea mult lucrurile”.

Conform regulamentului de siguranță de la acest Mondial, orice fulger detectat pe o rază de aproximativ 13 kilometri distanță de stadion va duce la o întrerupere de 30 de minute.

„FIFA are dreptul de a anula, reprograma sau muta unul sau mai multe meciuri din orice motiv, la propria discreție, inclusiv în cazuri de forță majoră sau din motive legate de sănătate, siguranță ori securitate”, se arată în regulamentul forului mondial.

2.240 de metri este altitudinea la care se va juca Mexic - Anglia, pe stadionul Azteca. În comparație, stadionul echipei West Bromwich Albion, cel mai înalt stadion din Anglia, se află la doar 168 de metri altitudine

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