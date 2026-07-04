A plecat din interviu Jucătorul convocat pe LinkedIn la naționala Capului Verde, după performanța de la CM 2026: „Nu m-am oprit niciodată” +6 foto
Roberto Lopes. Foto: IMAGO + montaj/GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

A plecat din interviu Jucătorul convocat pe LinkedIn la naționala Capului Verde, după performanța de la CM 2026: „Nu m-am oprit niciodată”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 22:57
  • Roberto Lopes (34 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători ai celor din Capul Verde, a vorbit despre performanța istorică reușită la CM 2026.
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Naționala africană a ieșit din grupă neînvinsă, după remize în fața Spaniei și Uruguayului, fiind oprită cu greu în șaisprezecimi de campioana mondială, Argentina, scor 1-1 (3-2 d. prel.).

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Roberto Lopes: „Am spus de la început că vrem să scriem istorie”

„Am spus, încă de la începutul acestui turneu, că vrem să scriem istorie. Am vrut să demonstrăm că merităm să fim aici.

Și cred că, per ansamblu, am demonstrat că suntem mai mult decât capabili să concurăm cu unele dintre cele mai bune echipe din lume”, a spus Roberto Lopes, pentru BBC.

Întrebat despre momentul de acum 10 ani, când a fost convocat de la naționala Capului Verde pe LinkedIn, comparativ cu momentul trăit acum, Lopes a răspuns:

„Încerc să trăiesc clipa cât de mult pot. Cred că va veni momentul să reflectez, dar a fost uimitor, așa cum am spus. Ambiția mea, visul meu, a fost pur și simplu să muncesc din greu în fiecare zi și să încerc să devin mai bun, să încerc să mă îmbunătățesc puțin.

Și faptul că am ajuns de unde eram acum zece ani până la locul în care mă aflu acum, mă face puțin mândru, pentru că nu m-am oprit niciodată”, a mai spus jucătorul, care a plecat din interviu după ce a fost copleșit de emoții.

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Cum a decurs convocarea lui Roberto Lopes la naționala Capului Verde

Legitimat la Shamrock Rovers și născut în Irlanda, țara mamei sale, Lopes a povestit momentul de acum 10 ani, când a fost abordat pe platforma LinkedIn de selecționerul celor din Capul Verde.

A ignorat inițial mesajul în portugheză, iar peste 9 luni a fost contactat din nou, în limba engleză.

Îmi amintesc că eram la facultate și a trebuit să-mi creez un cont pe LinkedIn ca parte a unui proiect. Nu eram foarte sigur cum funcționa cu adevărat, dar am început să-mi adaug prietenii pe platformă și apoi am început să intru în contact cu câțiva potențiali angajatori, iar într-o zi selecționerul Capului Verde m-a contactat și mi-a trimis un mesaj în portugheză, limbă pe care nu o vorbeam la momentul respectiv. Și am presupus pur și simplu că era un mesaj de spam sau un mesaj de bun venit, ceva cu care eram destul de familiarizat pe LinkedIn, așa că l-am ignorat. Roberto Lopes, jucător la naționala Capului Verde

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