Probleme la Mondial  Meciul din optimi va fi reprogramat: „E ca o lovitură în stomac”
Foto: Imago
Campionatul Mondial

Probleme la Mondial Meciul din optimi va fi reprogramat: „E ca o lovitură în stomac”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.07.2026, ora 23:38
  • Ora de start a meciului dintre Mexic și Anglia, din optimile CM 2026, va fi modificată din cauza furtunilor puternice care se anunță duminică seara în Mexic.
  • Organizatorii s-ar putea confrunta cu aceleași probleme și la partida dintre Paraguay și Franța.
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Mexic și Anglia se vor întâlni luni, ora inițială fiind 03:00 în România, dar temerile legate de furtuni puternice și descărcări electrice în Ciudad de Mexico au determinat FIFA să facă o modificare de ultim moment.

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Ora de start a meciului Mexic - Anglia, modificată din cauza furtunilor

Astfel, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, partida din optimile CM 2026 s-ar putea juca duminică, începând cu ora României 21:00, conform thesun.co.uk.

Federațiile mexicane și engleze au fost deja informate, dar nu a fost făcut anunțul oficial.

Selecționerul nord-americanilor, Javier Aguirre, a vorbit despre subiect pentru un post de radio local: „E ca o lovitură în stomac, pentru că, evident, schimbi totul, planul de joc, totul.

Nu se duce totul pe apa sâmbetei, dar aproape, pentru că se schimbă cu șase ore. Nu-mi place deloc, nici jucătorilor mei, dar evident că vom respecta ce spune FIFA”.

Conform regulamentului de siguranță de la acest Mondial, orice fulger detectat pe o rază de aproximativ 13 kilometri distanță de stadion va duce la o întrerupere de 30 de minute.

„FIFA are dreptul de a anula, reprograma sau muta unul sau mai multe meciuri din orice motiv, la propria discreție, inclusiv în cazuri de forță majoră sau din motive legate de sănătate, siguranță ori securitate”, se arată în regulamentul forului mondial.

Meciul Mexicului din șaisprezecimi cu Ecuador, scor 2-0, a fost amânat cu o oră din cauza condițiilor meteorologice extreme, iar acum una dintre gazdele turneului final s-ar putea confrunta din nou cu astfel de probleme.

Dacă meciul din optimi va începe mai devreme, ar putea fi o veste bună pentru fanii englezi, care erau totuși pregătiți pentru a viziona meciul în timpul nopții. Puburile din Anglia primise deja acordul pentru prelungirea programului până la ora locală 05:00.

Cu toate acestea, reprogramarea meciului Mexic - Anglia ar putea crea și probleme. Dacă vor exista prelungiri, atunci, partida s-ar suprapune cu Brazilia - Norvegia, care va începe de la ora 23:00.

Astfel, presa sud-americană informează că partida ar putea fi mutată cu o oră mai târziu, pe 6 iulie de la 00:00.

2.240 de metri
este altitudinea la care se va juca Mexic - Anglia, pe stadionul Azteca. În comparație, stadionul echipei West Bromwich Albion, cel mai înalt stadion din Anglia, se află la doar 168 de metri altitudine

Probleme și la meciul Paraguay - Franța

Și pentru duelul din surpriza Paraguay și Franța se anunță condiții meteorologice extreme. La ora locală 17:00, în Philadelphia, se anunță temperaturi de aproximativ 40 de grade Celsius, dar și un nivel ridicat de umiditate.

Serviciul Național de Meteorologie din SUA (National Weather Service) a emis o avertizare de căldură extremă valabilă până la ora 20:00 sâmbătă în SUA, adică după încheierea jocului, conform marca.com.

Există posibilitatea să înceapă și o furtună puternică în timpul partidei din optimi. Este un motiv de îngrijorare pentru organizatori, ținând cont că meciul se va juca pe un stadion fără acoperiș, pe Lincoln Financial Field.

Francezii s-au mai confruntat cu probleme cauzate de condițiile meteo și în grupa I. În meciul cu Irak, jocul a fost oprit timp de timp de două ore și zece minute.

Pentru a-i ajuta pe jucătorii săi să se obișnuiască cu temperaturile ridicate care sunt anunțate la ora meciului, Didier Deschamps a programat ultimul antrenament al Franței chiar la ora de start a duelului cu Paraguay, adică 17:00.

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