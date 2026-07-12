Un nou record la CM 2026 Meciul  Mexic - Anglia, din optimile competiției, a stabilit o bornă istorică în SUA

- Partida dintre Mexic și Anglia (2-3), din optimile CM 2026, a stabilit un nou record: a devenit cel mai urmărit meci de fotbal din istoria televiziunii din SUA.
- Duelul de pe Azteca a fost urmărit de aproape jumătate dintre telespectatorii americani care aveau televizoarele deschise în acel moment.
Anglia a câștigat meciul de pe 6 iulie, grație unei „duble” reușite de Jude Bellingham și a unui penalty transformat de Harry Kane.
În sferturi, naționala lui Thomas Tuchel a trecut și de Norvegia, scor 2-1, Bellingham fiind din nou decisiv. Englezii s-au calificat, astfel, în semifinalele CM 2026, acolo unde vor da peste Argentina lui Leo Messi.
Mexic - Anglia, 2-3, cel mai urmărit meci din istoria televiziunii din SUA
Duelul dintre Mexic și Anglia din optimile turneului final a devenit cel mai urmărit meci din istoria televiziunii din SUA.
Peste 44 de milioane de telespectatori americani au urmărit partida de pe 6 iulie. Dintre aceștia, 23,2 milioane au urmărit meciul pe Telemundo, iar 21,7 milioane pe Fox.
Audiența de 21,7 milioane înregistrată de Fox a devenit cea mai mare din istorie pentru o transmisiune în limba engleză a unei partide de la Campionatul Mondial, care nu a implicat naționala masculină a SUA.
De cealaltă parte, audiența de 23,2 milioane de pe Telemundo reprezintă cea mai mare din istorie pentru o transmisiune în limba spaniolă al unui meci de la Mondial.
Astfel, meciul dintre Mexic și Anglia a fost urmărit de 44,9 milioane de telespectatori americani, depășind recordul deținut de SUA - Belgia (1-4), de 42 de milioane de urmăritori la TV, cumulat pe Fox și Telemundo, conform nytimes.com.
Publicul din SUA a fost foarte activ pe parcursul Campionatului Mondial. Mai multe partide din cadrul turneului final au depășit 10 milioane de telespectatori.
CM 2026 a ajuns în faza semifinalelor, acolo unde vor avea loc două meciuri de foc:
- Franța - Spania, marți, ora 22:00
- Anglia - Argentina, miercuri, ora 22:00