Inter a răpus-o pe Manchester City VIDEO. Formația lui Cristi Chivu s-a impus în amicalul de gală din Hong Kong +5 foto
Inter a câștigat amicalul cu Manchester City/ Foto: Facebook @Inter
Campionate

Inter a răpus-o pe Manchester City VIDEO. Formația lui Cristi Chivu s-a impus în amicalul de gală din Hong Kong

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.08.2026, ora 18:42
  • Inter Milano, formație antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a învins-o pe Manchester City, scor 1-1 (3-1 d.pen), într-un meci amical disputat la Hong Kong, în China.
  • Partida a reprezentat o reeditare a finalei Ligii Campionilor din anul 2023.
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Pentru nerazzurri, duelul cu vicecampioana din Premier League a reprezentat al doilea test al verii, după victoria cu 2-1 în fața formației Karlsruher, divizionară secundă din Germania.

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Interul lui Chivu, victorie în fața lui Manchester City

Englezii au deschis scorul în minutul 14, prin Divin Mubama (21 de ani). Campioana Italiei a replicat imediat.

Benjamin Pavard (30 de ani) a restabilit egalitatea 6 minute mai târziu.

Atât Cristi Chivu, cât și Enzo Maresca au introdus pe teren aproape toți jucătorii pe care i-au avut la dispoziție.

Tabela a rămas neschimbată, 1-1, după cele 90 de minute regulamentare, astfel că învingătoarea s-a decis la loviturile de departajare.

Ait-Nouri, Khusanov și Nico Gonzalez au irosit primele trei lovituri pentru City. Claudio Echeverri a fost singurul care a transformat.

În schimb, elevii lui Cristi Chivu au fost mai inspirați de la punctul cu var. Zielinski, Mosconi și Lavelli l-au învins pe Donnarumma. Davide Frattesi a ratat, însă Inter a reușit să se impună.

FOTO. Cristi Chivu și Inter, premiați după victoria din amicalul cu Manchester City

La finalul partidei a avut loc și o festivitate de premiere. Cristi Chivu a primit o plăcuță din partea organizatorilor, iar Inter a fost recompensată cu un trofeu inedit.

Așa cum s-a întâmplat și în sezonul trecut după ce nerazzurrii au câștigat Cupa Italiei, antrenorul român a preferat să rămână în plan secund, în timp ce jucătorii sărbătoreau.

Chivu și Inter, premiați după victoria din amicalul cu Manchester City Foto captură video as.ro.jpg
Chivu și Inter, premiați după victoria din amicalul cu Manchester City Foto captură video as.ro.jpg

Galerie foto (5 imagini)

Chivu și Inter, premiați după victoria din amicalul cu Manchester City Foto captură video as.ro .jpg Chivu și Inter, premiați după victoria din amicalul cu Manchester City Foto captură video as.ro.jpg Chivu și Inter, premiați după victoria din amicalul cu Manchester City Foto captură video as.ro.jpg Chivu și Inter, premiați după victoria din amicalul cu Manchester City Foto captură video as.ro.jpg Chivu și Inter, premiați după victoria din amicalul cu Manchester City Foto captură video as.ro.jpg
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