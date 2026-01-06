Barcelona îi dă planurile peste cap lui Chivu Fotbalistul care se înțelesese cu Inter semnează cu formația catalană » Decizia românului

Joao Cancelo (31 de ani) va fi noul jucător al Barcelonei.

Catalanii au bătut palma cu Al-Hilal pentru un împrumut al lusitanului, după un sezon petrecut în Arabia Saudită.

Joao Cancelo a mai evoluat pentru un sezon la Barcelona, în 2023-2024, iar acum se pregătește pentru o revenire pe Camp Nou, până la finalul actualei stagiuni.

Cancelo se va alătura din nou lotului Barcelonei, după un acord între Al-Hilal și catalani, cei din urmă plătind 4 milioane de euro pentru împrumutul până la finalul sezonului, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

Jucătorul de 31 de ani a evoluat timp de un sezon pentru Al-Hilal, care a plătit 25 de milioane de euro pentru a-l transfera de la Manchester City.

🚨💙❤️ BREAKING: João Cancelo to Barcelona, here we go! Deal in place on loan until June.



Exclusive story confirmed as Barça will pay €4m as loan coverage to Al Hilal, as revealed today.



Despite Inter having deal in place with Al Hilal, João only wanted Barcelona. 🇵🇹 pic.twitter.com/Sy3CRMeIvT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2026

Situația a luat altă întorsătură după ce saudiții ajunseseră inițial la acord cu Inter Milano, formația antrenată de Cristi Chivu. Decizia i-a aparținut fundașului portughez, care și-a dorit mai mult să joace pentru clubul blaugrana, informează sports.yahoo.com.

Acum, situația la Inter rămâne una complicată. Gazzeta dello Sport susține că nerazzurrii nu vor miza pe un jucător tânăr pentru postul de fundaș dreapta, iar cei care vor acoperi acea poziție rămân Luis Henrique și Matteo Darmian, dar și mijlocașul central Andy Diouf, reprofilat.

145 de milioane de euro este totalul sumelor de transfer plătite pentru Joao Cancelo, de-a lungul carierei sale, potrivit transfermarkt.com

