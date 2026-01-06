Barcelona îi dă planurile peste cap lui Chivu Fotbalistul care se înțelesese cu Inter semnează cu formația catalană » Decizia românului
Joao Cancelo foto: IMAGO
Barcelona îi dă planurile peste cap lui Chivu Fotbalistul care se înțelesese cu Inter semnează cu formația catalană » Decizia românului

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.01.2026, ora 12:21
alt-text Actualizat: 06.01.2026, ora 12:35
  • Joao Cancelo (31 de ani) va fi noul jucător al Barcelonei.
  • Catalanii au bătut palma cu Al-Hilal pentru un împrumut al lusitanului, după un sezon petrecut în Arabia Saudită.

Joao Cancelo a mai evoluat pentru un sezon la Barcelona, în 2023-2024, iar acum se pregătește pentru o revenire pe Camp Nou, până la finalul actualei stagiuni.

Joao Cancelo va fi noul jucător al celor de la Barcelona

Cancelo se va alătura din nou lotului Barcelonei, după un acord între Al-Hilal și catalani, cei din urmă plătind 4 milioane de euro pentru împrumutul până la finalul sezonului, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

Jucătorul de 31 de ani a evoluat timp de un sezon pentru Al-Hilal, care a plătit 25 de milioane de euro pentru a-l transfera de la Manchester City.

Situația a luat altă întorsătură după ce saudiții ajunseseră inițial la acord cu Inter Milano, formația antrenată de Cristi Chivu. Decizia i-a aparținut fundașului portughez, care și-a dorit mai mult să joace pentru clubul blaugrana, informează sports.yahoo.com.

Acum, situația la Inter rămâne una complicată. Gazzeta dello Sport susține că nerazzurrii nu vor miza pe un jucător tânăr pentru postul de fundaș dreapta, iar cei care vor acoperi acea poziție rămân Luis Henrique și Matteo Darmian, dar și mijlocașul central Andy Diouf, reprofilat.

145 de milioane de euro
este totalul sumelor de transfer plătite pentru Joao Cancelo, de-a lungul carierei sale, potrivit transfermarkt.com

Inter Milano transfer Cristi Chivu barcelona al-hilal joao cancelo
