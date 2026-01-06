A pariat pe necazul lui Maduro și a câștigat o avere Decizia luată în SUA după  tranzacțiile suspecte făcute pe o platformă interzisă în România

Un utilizator al platformei de pariuri Polymarket a câștigat o avere, după ce a pariat că Nicolas Maduro nu va mai fi președinte al Venezuelei până pe 31 ianuarie 2026, cu o zi înainte ca acesta să fie capturat.

Acum, se dorește ca funcționarilor guvernamentali să le fie interzisă plasarea unor asemenea pariuri, din cauza informațiilor pe care le dețin.

Nicolas Maduro a fost capturat sâmbătă dimineață de forțele armate ale SUA, într-o amplă operațiune militară în Venezuela. Anunțul a fost făcut de președintele american Donald Trump.

A pariat împotriva lui Nicolas Maduro și a câștigat o avere

Cu doar o zi înainte ca președintele Venezuelei să fie capturat, un utilizator nou al Polymarket a pariat, inițial, 96 de dolari pe o operațiune a forțelor americane înainte de 31 ianuarie, apoi 123,34 de dolari pe plecarea lui Maduro din funcție până la aceeași dată, scrie lefigaro.fr.

Acesta a mărit treptat miza, iar, între 01:57 pe 2 ianuarie (ora României) și 04:58 pe 3 ianuarie, a pariat un total de 31.215 de dolari pe plecarea lui Maduro în decursul lunii, în timp ce o acțiune pentru votul „da” se tranzacționa la doar 7 sau 8 cenți.

A doua zi după capturarea lui Maduro, acea persoană a câștigat un premiu în valoare de 436.759,61 dolari.

După cele întâmplate, politicianul american Ritchie Torres ar vrea să introducă, în această săptămână, un proiect de lege intitulat „Legea integrității publice pe piețele de predicție financiară din 2026”, notează businessinsider.com.

Proiectul de lege ar urma să interzică funcționarilor guvernamentali să plaseze astfel de pariuri din cauză că dețin informații care nu sunt publice sau pe care le-ar putea obține folosindu-se de funcția lor, și care i-ar putea ajuta să câștige sume imense.

Polymarket nu are în prezent restricții sau reguli împotriva celor care fac tranzacții folosind informații privilegiate.

Ce este interesant la Polymarket este că creează acest stimulent financiar pentru ca oamenii să divulge informațiile pe piață. Shayne Coplan, directorul Polymarket

Unele platforme interzic tranzacțiile cu informații secrete

Kalshi, o altă platformă importantă de piețe de predicție, are reguli care interzic astfel de pariuri cu informații privilegiate.

Unui oficial guvernamental i s-ar fi interzis să parieze pe viitorul lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, pentru că regulamentul platformei interzice „factorilor de decizie” care „au vreo influență” asupra rezultatului unui eveniment să efectueze tranzacții legate de acesta.

„Kalshi interzice în mod explicit orice formă de tranzacționare cu informații privilegiate, inclusiv tranzacționarea de către angajații guvernamentali pe piețele de predicție legate de activitatea guvernamentală.

Analizăm detaliile proiectului de lege, dar deja interzicem activitatea menționată în acesta și susținem măsurile de prevenire a acestui tip de activitate”, a declarat Elisabeth Diana, purtătoare de cuvânt a platformei Kalshi, conform sursei citate.

Polymarket, interzis în România

În octombrie 2025, Polymarket a intrat pe lista operatorilor care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc fără licenţă care sunt interziși în România, a transmis Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN), conform stirileprotv.ro.

Decizia vine după ce a existat o creștere semnificativă a activității pe platforma Polymarket în timpul alegerilor prezidențiale din România.

Valoarea totală a tranzacțiilor a depășit 500 milioane de euro, iar pentru alegerile locale din București suma a ajuns până la aproape 13 milioane de euro.

„Este important de subliniat că termenul «volum tranzacţionat» nu reprezintă sume efectiv pariate o singură dată, ci valoarea cumulată a tuturor tranzacţiilor între utilizatori, prin care aceştia au mizat şi schimbat poziţii financiare în funcţie de rezultatul unui eveniment viitor.

Aceste cifre reflectă, totuşi, un nivel ridicat de activitate cu caracter de pariere nereglementată, derulată în afara oricărui control fiscal, tehnic sau de integritate, care eludează obligaţiile legale impuse operatorilor licenţiaţi - inclusiv cele privind protecţia jucătorilor, raportarea către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi plata taxelor şi contribuţiilor la bugetul de stat.

Deşi Polymarket este adesea prezentată drept o «platformă de trading pe evenimente» sau o «piaţă de predicţii», din punct de vedere juridic şi funcţional aceasta îndeplineşte toate criteriile unui pariu în contraparte”, a transmis, în octombrie, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

Platforma Polymarket a fost interzisă și în Belgia, Franța, Polonia, Singapore și Thailanda.

