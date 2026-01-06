Atenție la Paraschiv! Noul jucător transferat de Rapid, văzut de GOLAZO.ro la antrenament. Ce a descoperit atacantul

CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Daniel Paraschiv, 26 de ani, începe să simtă ce înseamnă pregătirea la Rapid, cu Costel Gâlcă antrenor.

GOLAZO.ro a asistat marți dimineață la antrenamentul noului atacant vișiniu în baza hotelului Titanic Deluxe Belek.

Altă zi, altă echipă din Liga 1, altă bază de cinci stele din Antalya.

Marți dimineață, Rapid are antrenament la Titanic Deluxe Belek, hotel care are în față un teren de golf perfect, mai bun decât cel de fotbal.

Ținta e ultimul transfer: Daniel Paraschiv

Și azi e vreme bună în sudul Turciei. Soare, puțini nori și răcoare, 14 grade.

Terenul e chiar lângă hotel, din iarbă se vede numele mare al resortului: Titanic.

Jucătorii au ieșit pe gazon. La fel ca la Andre Duarte, la FCSB, în ziua precedentă, ținta antrenamentului era un nou venit.

Rapid îl are pe Daniel Paraschiv, 26 de ani, atacantul împrumutat de la Oviedo până în vară, pentru numai 50.000 de euro. Cu 500.000 preț de transfer definitv, dacă îl vrea la sfârșitul sezonului.

„Dani”, concentrare maximă. Și glume cu „Risto. Risto Radunovic”

Colegii l-au adoptat deja. Îl strigă Dani și îl includ în toate jocurile de atenție făcute la început.

La încălzire, concentrare maximă, Paraschiv încearcă să facă toate exercițiile cat mai corect. Fiecare mișcare, fiecare sprint, fiecare schimbare de direcție.

Atmosfera s-a mai detensionat puțin când unul dintre secunzi le-a spus jucătorilor să lovească mingea cu în plin la finalul cursei: „Cu ristul, cu ristul”.

Din grupul de vișinii, s-a auzit: „Risto. Risto Radunovic". Fundașul stânga muntenegrean de la FCSB.

Ce a văzut Paraschiv la antrenament. Ce așteaptă Gâlcă

Paraschiv a descoperit și cum e Costel Gâlcă la antrenamente.

Tehnicianul a urmărit de departe încălzirea, apoi s-a implicat total când rapidiștii au trecut la minge.

Când e vorba de pregătire, glumele dispar dacă exercițiile nu ies așa cum vrea antrenorul.

Gâlcă s-a enervat puțin văzând că traseul mingii nu era cel așteptat.

Pentru el, ca să joci bine, trebuie să te antrenezi bine.

