Chelsea a găsit antrenor  Și-a luat rămas bun de la suporteri și a anunțat că merge în Premier League: „E ceva ce nu pot refuza”

Liam Rosenior (41 de ani), antrenorul lui Strasbourg, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă de marți că va fi noul tehnician al lui Chelsea.

Chelsea l-a demis pe Enzo Maresca chiar în prima zi a anului 2026, după tensiunile dintre tehnician și conducerea clubului. Londonezii s-au mișcat rapid și au găsit un înlocuitor pentru antrenorul italian.

Liam Rosenior, noul antrenor al lui Chelsea: „Ceva ce nu pot refuza”

Marți dimineața, Liam Rosenior a venit în fața microfoanelor, și-a luat rămas bun de la fanii lui Strasbourg și a anunțat că o va prelua pe Chelsea.

„Sâmbătă, nu știam ce se va întâmpla. Ce s-a întâmplat de atunci este că mi s-a permis să discut cu unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Acum, în această zi, se pare că voi fi următorul antrenor al acelui club de fotbal.

Această oportunitate este ceva ce nu pot refuza în acest moment al vieții mele. Au o echipă incredibilă, o bază de fani incredibilă și sunt campioni mondiali la nivel de cluburi.

Nu am semnat încă, am ajuns la un acord verbal cu Chelsea. Totul este stabilit, probabil că totul se va finaliza în următoarele ore.

Sunt aici pentru că îmi pasă de acest club și am considerat că este important să vă răspund la întrebări înainte de a trece la următoarea etapă a carierei mele”, a declarat Liam Rosenior, conform dailymail.co.uk.

Liam Rosenior ar putea debuta pe banca lui Chelsea sâmbătă, 10 ianuarie, în meciul din Cupa Angliei împotriva lui Charlton.

Până atunci, clubul londonez mai are de disputat derby-ul cu Fulham, care este programat miercuri, de la ora 21:30, în cadrul etapei 21 din Premier League.

Liam Rosenior: „Ultima zi în care mă trezesc ca antrenor al echipei Strasbourg”

Liam Rosenior a transmis și câteva cuvinte de mulțumire pentru tot ce a însemnat perioada petrecută la Strasbourg.

„Am sentimente contradictorii. În primul rând, sunt foarte entuziasmat de viitor, nu pot să mint, toată viața mea am muncit pentru a deveni antrenor. Să mi se ofere această oportunitate de a antrena un club de fotbal de talie mondială este ceva la care am visat întotdeauna.

Sunt emoționat acum, aceasta este ultima zi în care mă trezesc ca antrenor al echipei Strasbourg. Ăsta este fotbalul, creezi legături cu oamenii.

Sunt multe amintiri și oameni buni de care mă despart. Sunt entuziasmat, dar și foarte recunoscător pentru tot ce s-a întâmplat aici”, a mai transmis tehnicianul englez.

62 de meciuri a adunat Liam Rosenior pe banca lui Strasbourg, într-un an și jumătate. A înregistrat 32 de victorii, 14 remize și 17 înfrângeri (golaveraj 109-81)

Rosenior a lăsat-o pe Strasbourg pe locul 7 în Ligue 1, cu 24 de puncte după 17 etape.

Chelsea va fi a treia echipă antrenată de tehnicianul în vârstă de 41 de ani. Înainte de Strasbourg, a mai pregătit gruparea Hull City, în perioada noiembrie 2022 - mai 2024.

Chelsea se află pe locul 5 în Premier League, cu 31 de puncte acumulate după 20 de etape.

