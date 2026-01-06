Antrenament atipic FOTO: Locul inedit în care s-a pregătit o echipă care vrea să promoveze în Liga 1 +8 foto
foto: Facebook/Metalul Buzău
Liga 2

Antrenament atipic FOTO: Locul inedit în care s-a pregătit o echipă care vrea să promoveze în Liga 1

alt-text Ștefan Neda
Publicat: 06.01.2026, ora 13:16
Actualizat: 06.01.2026, ora 13:16
  • Lotul celor de la Metalul Buzău s-a reunit luni, după pauza competițională.
  • Formația buzoiană a încheiat 2025 cu un eșec, 1-2 cu FC Bihor, dar rămâne aproape de locurile de play-off.

Metalul Buzău a rămas singura echipă a orașului prezentă într-una dintre primele două ligi, după disparația Gloriei, iar acum luptă pentru un loc de play-off la finalul sezonului regulat.

Jucătorii de la Metalul Buzău s-au antrenat în parc

Dacă mai multe echipe din Liga 1 au ales clasica destinație Antalya pentru cantonament, altele au optat pentru baze de pregătire din România.

Însă, Metalul Buzău a ieșit puțin din tipar și, după reunirea lotului, au efectuat un prim antrenament în parcul din oraș, pe zăpadă.

„Reunire în decor de iarnă. Hai, Metalul!”, a fost mesajul transmis de club, pe pagina de Facebook.

Antrenament în parc la Metalul Buzău
Antrenament în parc la Metalul Buzău

Galerie foto (8 imagini)

Antrenament în parc la Metalul Buzău Antrenament în parc la Metalul Buzău Antrenament în parc la Metalul Buzău Antrenament în parc la Metalul Buzău Antrenament în parc la Metalul Buzău
+8 Foto
labels.photo-gallery

Metalul Buzău se află în prezent pe locul 9 în Liga 2, cu 29 de puncte adunate după 17 etape, la 3 puncte în spatele ultimului loc de play-off, ocupat de CSM Reșița.

Lupta pentru primele 6 poziții este foarte strânsă cu 4 etape înainte de finalul sezonului regulat, locurile 2-9 fiind despărțite de doar 7 puncte.

Clasamentul în Liga 2

LocEchipaMeciuri jucatePuncte
1Corvinul1743
2Sepsi1736
3FC Bihor1735
4ASA Tg. Mureș1733
5FC Voluntari1733
6CSM Reșița1732
7Chindia Târgoviște1730
8Steaua1730
9Metalul Buzău1729
10Poli Iași1725
11Concordia Chiajna1724
12CS Afumați1724
13FC Bacău1723
14CSM Slatina1722
15Ceahlăul P. Neamț1718
16CSC Șelimbăr1716
17Gloria Bistrița1716
18CSC Dumbrăvița1715
19CS Dinamo1712
20Olimpia Satu Mare1710
21Câmpulung179
22Tunari178

liga 2 ANTRENAMENT Metalul Buzău reunire parc
