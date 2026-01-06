Antrenament atipic FOTO: Locul inedit în care s-a pregătit o echipă care vrea să promoveze în Liga 1

Lotul celor de la Metalul Buzău s-a reunit luni, după pauza competițională.

Formația buzoiană a încheiat 2025 cu un eșec, 1-2 cu FC Bihor, dar rămâne aproape de locurile de play-off.

Metalul Buzău a rămas singura echipă a orașului prezentă într-una dintre primele două ligi, după disparația Gloriei, iar acum luptă pentru un loc de play-off la finalul sezonului regulat.

Jucătorii de la Metalul Buzău s-au antrenat în parc

Dacă mai multe echipe din Liga 1 au ales clasica destinație Antalya pentru cantonament, altele au optat pentru baze de pregătire din România.

Însă, Metalul Buzău a ieșit puțin din tipar și, după reunirea lotului, au efectuat un prim antrenament în parcul din oraș, pe zăpadă.

„Reunire în decor de iarnă. Hai, Metalul!”, a fost mesajul transmis de club, pe pagina de Facebook.

Metalul Buzău se află în prezent pe locul 9 în Liga 2, cu 29 de puncte adunate după 17 etape, la 3 puncte în spatele ultimului loc de play-off, ocupat de CSM Reșița.

Lupta pentru primele 6 poziții este foarte strânsă cu 4 etape înainte de finalul sezonului regulat, locurile 2-9 fiind despărțite de doar 7 puncte.

Clasamentul în Liga 2

Loc Echipa Meciuri jucate Puncte 1 Corvinul 17 43 2 Sepsi 17 36 3 FC Bihor 17 35 4 ASA Tg. Mureș 17 33 5 FC Voluntari 17 33 6 CSM Reșița 17 32 7 Chindia Târgoviște 17 30 8 Steaua 17 30 9 Metalul Buzău 17 29 10 Poli Iași 17 25 11 Concordia Chiajna 17 24 12 CS Afumați 17 24 13 FC Bacău 17 23 14 CSM Slatina 17 22 15 Ceahlăul P. Neamț 17 18 16 CSC Șelimbăr 17 16 17 Gloria Bistrița 17 16 18 CSC Dumbrăvița 17 15 19 CS Dinamo 17 12 20 Olimpia Satu Mare 17 10 21 Câmpulung 17 9 22 Tunari 17 8

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport