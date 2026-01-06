Antrenament atipic FOTO: Locul inedit în care s-a pregătit o echipă care vrea să promoveze în Liga 1

- Lotul celor de la Metalul Buzău s-a reunit luni, după pauza competițională.
- Formația buzoiană a încheiat 2025 cu un eșec, 1-2 cu FC Bihor, dar rămâne aproape de locurile de play-off.
Metalul Buzău a rămas singura echipă a orașului prezentă într-una dintre primele două ligi, după disparația Gloriei, iar acum luptă pentru un loc de play-off la finalul sezonului regulat.
Jucătorii de la Metalul Buzău s-au antrenat în parc
Dacă mai multe echipe din Liga 1 au ales clasica destinație Antalya pentru cantonament, altele au optat pentru baze de pregătire din România.
Însă, Metalul Buzău a ieșit puțin din tipar și, după reunirea lotului, au efectuat un prim antrenament în parcul din oraș, pe zăpadă.
„Reunire în decor de iarnă. Hai, Metalul!”, a fost mesajul transmis de club, pe pagina de Facebook.
Galerie foto (8 imagini)
Metalul Buzău se află în prezent pe locul 9 în Liga 2, cu 29 de puncte adunate după 17 etape, la 3 puncte în spatele ultimului loc de play-off, ocupat de CSM Reșița.
Lupta pentru primele 6 poziții este foarte strânsă cu 4 etape înainte de finalul sezonului regulat, locurile 2-9 fiind despărțite de doar 7 puncte.
Clasamentul în Liga 2
|Loc
|Echipa
|Meciuri jucate
|Puncte
|1
|Corvinul
|17
|43
|2
|Sepsi
|17
|36
|3
|FC Bihor
|17
|35
|4
|ASA Tg. Mureș
|17
|33
|5
|FC Voluntari
|17
|33
|6
|CSM Reșița
|17
|32
|7
|Chindia Târgoviște
|17
|30
|8
|Steaua
|17
|30
|9
|Metalul Buzău
|17
|29
|10
|Poli Iași
|17
|25
|11
|Concordia Chiajna
|17
|24
|12
|CS Afumați
|17
|24
|13
|FC Bacău
|17
|23
|14
|CSM Slatina
|17
|22
|15
|Ceahlăul P. Neamț
|17
|18
|16
|CSC Șelimbăr
|17
|16
|17
|Gloria Bistrița
|17
|16
|18
|CSC Dumbrăvița
|17
|15
|19
|CS Dinamo
|17
|12
|20
|Olimpia Satu Mare
|17
|10
|21
|Câmpulung
|17
|9
|22
|Tunari
|17
|8