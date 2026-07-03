„Episod îngrozitor” Un fan englez plecat spre SUA pentru a-și susține naționala, căutat de Interpol și găsit  după 10 zile într-un bar din Barcelona
Micahel Hewitt. Foto: Facebook.com
Campionatul Mondial

„Episod îngrozitor” Un fan englez plecat spre SUA pentru a-și susține naționala, căutat de Interpol și găsit după 10 zile într-un bar din Barcelona

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 03.07.2026, ora 23:41
  • Michael Hewitt (65 de ani), un fan englez care a plecat spre SUA pentru a-și susține echipa națională, a fost dat dispărut și găsit după 10 zile în Barcelona.
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Suporterul a zburat întâi spre orașul catalan, de unde urma să călătorească peste ocean, însă a pierdut legătura cu familia a doua zi, neștiind apoi că este căutat cu disperare de apropiați și autorități.

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Michael Hewitt, suporter englez plecat spre SUA, a fost găsit după 10 zile într-un bar din Barcelona

Hewitt a vorbit ultima dată cu familia sa pe 21 iunie, în timp ce se afla în Barcelona, la o zi după ce plecase cu avionul din Anglia.

El a călătorit în Spania pentru o scurtă escală înainte de a zbura spre Boston, unde Anglia urma să joace cu Ghana, în partida încheiată scor 0-0, însă nu a reușit să mai ajungă în SUA după ce și-a pierdut telefonul cu toate datele și biletele pentru călătorie.

Ministerul Afacerilor Externe și Interpolul au demarat o anchetă privind dispariția acestuia, în timp ce rudele le cereau localnicilor să distribuie postări despre el.

După 10 zile, Ambasada Marii Britanii din Spania a identificat hotelul în care se afla suporterul, pe baza tranzacțiilor efectuate cu cardul său, și l-a pus în legătură cu familia a doua zi, informează nypost.com.

Explicațiile oferite de fratele suporterului englez

„Și-a pierdut telefonul la scurt timp după ce a ajuns în Barcelona și nu știa niciunul dintre numerele de telefon salvate în el.

Nu s-a gândit să meargă la ambasadă, deoarece încă avea pașaportul și banii la el, așa că nu a crezut că ar fi interesați (n.r. - despre situația sa).

În schimb, el a continuat pur și simplu să se bucure de orașul Barcelona, urmărind meciurile Angliei în baruri”, a declarat Gary, fratele acestuia, pentru The Sun.

Ulterior, el și-a exprimat recunoștința pentru găsirea fratelui său, chiar dacă explicația este una stânjenitoare.

„Ca familie, ne doream cu disperare un final jenant de simplu, dar fericit pentru acest episod îngrozitor, iar acum îl avem.

Este incredibil ce se poate realiza atunci când oamenii buni «Merg împreună mai departe»”, a mai spus Gary, cu trimitere la imnul lui Leeds United, „Marching on Together”.

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