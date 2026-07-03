Încă o plecare la Dinamo „Câinii” au anunțat oficial mutarea + Cum arată lista despărțirilor

Codruț Sandu (20 de ani), portarul celor de la Dinamo, va pleca din nou sub formă de împrumut, la fel ca în sezonul precedent.

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Tânărul goalkeeper a fost titular incontestabil la Corvinul în stagiunea anterioară, iar acum va continua la formația hunedoreană, însă în primul eșalon de această dată.

Codruț Sandu, împrumutat din nou la Corvinul Hunedoara

După sosirea portarului Alaa Bellaarouch, Dinamo a renunțat la serviciile lui Sandu, mergând pe mâna marocanului, alături de Epassy și Roșca.

„Codruț Sandu pleacă sub formă de împrumut la Corvinul Hunedoara!

Clubul nostru a ajuns la un acord de împrumut al portarului Codruț Sandu la Corvinul Hunedoara pentru sezonul competițional 2026-2027.

Codruț a evoluat în sezonul precedent tot la Corvinul, alături de care a promovat în Superliga României.

Mult succes, Codruț!”, a transmis clubul Dinamo, pe pagina de Facebook.

Jucători care au plecat definitiv de la Dinamo vara aceasta:

Valentin Țicu

Georgi Milanov

Eddy Gnahore

Kennedy Boateng

Valentin Dumitrache

Jordan Ikoko

Costin Amzăr

Transferurile realizate de Dinamo în această vară

Răzvan Radu, de la Metalul Buzău, pentru 60.000 de euro

Martin Pascual, de la Mirandes, liber de contract

Adriano Manole, de la FC Argeș, liber de contract

Ianis Doană, de la Steaua București

Alaa Bellaarouch, de la Braga, sub formă de împrumut

Ștefan Opriș, de la U Cluj, liber de contract

Oliver Hintsa, de la Sogndal

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