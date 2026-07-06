Antena 1: succes sau regres? Analiza audiențelor CM: de ce niciun meci n-a fost peste cel de deschidere. Comparația cu TVR în 2022 și 2018
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Antena 1: succes sau regres? Analiza audiențelor CM: de ce niciun meci n-a fost peste cel de deschidere. Comparația cu TVR în 2022 și 2018

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 16:11
alt-text Actualizat: 06.07.2026, ora 16:33
  • Până în prezent s-au jucat 92 de partide, însă primul, Mexic - Africa de Sud 2-0, care a fost unul extrem de slab calitativ, continuă să fie lider în topul ratingurilor.
  • Antena 1 a impus o barieră prea ridicată cu audiența meciului de start sau a pierdut ulterior telespectatori, deși turneul a prins viață odată cu avansarea în fazele eliminatorii?
  • În 2022, TVR a reușit cu 7 meciuri, până la sferturi, să treacă de bariera celui de deschidere, în vreme ce în 2018, 11 partide au făcut audiență peste primul al CM.
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Aproape 90% din acest Mondial s-a disputat deja. Mai precis: 92 din cele 104 meciuri. Un volum suficient de mare pentru a trage câteva concluzii în privința audiențelor TV pe care le-a realizat postul care a oferit întâlnirile în exclusivitate: Antena 1.

Iar de aici se naște o întrebare: e un succes turneul pentru respectiva televiziune sau a subperformat cu meciurile difuzate până în prezent?

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Antena 1: succes sau regres?

Mondialul a fost deschis pe 11 iunie, cu un meci extrem de puțin spectaculos: Mexic - Africa de Sud 2-0. Fotbal puțin, suspans aproape deloc, ora de start 22:00, una bună pentru audiență în România. Volumul de telespectatori a fost foarte mare: 1.365.000 de persoane!

Din acel moment însă, deși ulterior au intrat în joc toate favoritele, cu marile lor vedete Messi, Ronaldo, Mbappe, Vinicius, Haaland, Yamal, nicio partidă nu a depășit audiența celui de deschidere.

Rând pe rând, Argentina, Brazilia, Franța, Spania, Portugalia, Anglia, Germania au jucat măcar o dată la o oră de prime time, cu startul în intervalul 19:00 - 22:00.

Și cu toate acestea, absolut niciun meci din cele 91 n-au fost peste Mexic - Africa de Sud. Doar Spania - Austria a egalat ratingul jocului de deschidere.

Cum arată top 10 meciuri, ca audiență, la acest Mondial

  1. Mexic - Africa de Sud 2-0, ora 22:00 - 1.365.000 persoane
  2. Spania - Austria 3-0, ora 22:00 - 1.365.000 
  3. Brazilia - Japonia 2-1, ora 20:00 - 1.316.000
  4. Argentina - Austria 2-0, ora 20:00 - 1.301.000
  5. Franța - Senegal 3-1, ora 22:00 - 1.251.000
  6. Canada - Bosnia 1-1, ora 22:00 - 1.241.000
  7. Franța - Norvegia 4-1, ora 22:00 - 1.236.000
  8. Brazilia - Norvegia 1-2, ora 23:00 - 1.225.000
  9. Portugalia - Uzbekistan 5-0, ora 20:00 - 1.180.000
  10. Portugalia - Congo 1-1, ora 20:00 - 1.160.000

Care ar putea fi explicațiile pentru faptul că Antena 1 n-a reușit cu nici un alt meci să bată prima partidă, așa cum arată datele de audiență centralizate și prezentate de site-ul paginademedia.ro?

  • Un argument ar fi că nivelul de la meciul de deschidere a fost unul foarte ridicat. Peste 1,3 milioane de telespectatori e mult, peste finala UEFA Champions League, de exemplu, Real Madrid - Dortmund 2-0, ultimul act din 2024, a atins 1,1 milioane telespectatori.

    Ridicând ștacheta foarte sus încă din start, pentru Antena 1 a fost dificil ulterior să depășească acest prag. Mai ales că, în comparație cu Mondialul din Qatar 2022, transmis de TVR, audiențele de până la sferturi sunt acum mai mari decât cele de atunci.

    În prezent, sunt nu mai puțin de 15 meciuri care au bifat peste 1,1 milioane de telespectatori, în timp ce postul public a avut în 2022 un singur joc, până la sferturi, care să treacă de acest prag. 
  • O a doua ipoteză ar fi că unele dintre cele mai spectaculoase, bune și pline de suspans meciuri de la acest Mondial s-au jucat la ore imposibile pentru România. Și, implicit, n-au putut produce audiență mare. Câteva exemple:
  • Brazilia - Maroc 1-1, ora de start 01:00
  • Norvegia - Senegal 3-2, ora 04:00
  • Uruguay - Spania 0-1, ora 03:00
  • Columbia - Portugalia 0-0, ora 02:30
  • Algeria - Austria 3-3, ora 05:00
  • Olanda - Maroc 1-1, 2-3 pen., ora 04:00
  • Portugalia - Croația 2-1, ora 02:00
  • Argentina - Capul Verde 3-2, ora 01:00
  • Mexic - Anglia 2-3, ora 04:00

Totuși, bila neagră în dreptul Antenei 1 apare când intră într-o comparație cu Mondialul din 2018, din Rusia, transmis de TVR.

Atunci, până la sferturile de finală, chiar cu un volum mai mic de meciuri, s-au bifat 11 meciuri care au înregistrat o audiență mai bună decât cel de deschidere.

În plus, și ca volum total de telespectatori, top 5 jocuri de atunci e peste clasificarea de acum.

TOP 5 meciuri CM 2018, până înainte de sferturi

  1. Columbia - Anglia 1-1, 3-4 pen., ora 21:00 - 1.900.000 persoane
  2. Uruguay - Portugalia 2-1, ora 21:00 - 1.840.000
  3. Croația - Danemarca 1-1, 3-2 pen., ora 21:00 - 1.730.000
  4. Brazilia - Elveția 1-1, ora 21:00 - 1.640.000
  5. Belgia - Japonia 3-2, ora 21:00 - 1.630.000

TOP 5 meciuri CM 2026

  1. Mexic - Africa de Sud 2-0, ora 22:00 - 1.365.000
  2. Spania - Austria 3-0, ora 22:00 - 1.365.000 
  3. Brazilia - Japonia 2-1, ora 20:00 - 1.316.000
  4. Argentina - Austria 2-0, ora 20:00 - 1.301.000
  5. Franța - Senegal 3-1, ora 22:00 - 1.251.000

* datele de audiență sunt conform paginademedia.ro

Azi e așteptat recordul de telespectatori

În această seară s-ar putea înregistra cel mai mare număr de privitori la un meci de la actualul Mondial. Se joacă Spania - Portugalia, în optimi, iar ora de start e 22:00.

Precedentul joc al ibericilor a egalat meciul de deschidere, a început tot la ora 22:00, însă nici adversarul n-a fost ofertant, Austria și nici desfășurarea partidei n-a fost imprevizibilă, Spania conducea cu 2-0 la jumătatea reprizei secunde și s-a jucat într-o singură direcție.

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