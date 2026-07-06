Nebunie la Oslo VIDEO+FOTO: 10% din populație a sărbătorit în stradă calificarea Norvegiei în sferturile CM 2026

- Brazilia - Norvegia 1-2. Fanii nordicilor au invadat străzile capitalei Oslo, după victoria istorică obținută duminică, în fața multiplei campioane mondiale.
Naționala scandinavă s-a calificat în sferturile de finală, cea mai mare performanță din istoria țării la un Campionat Mondial, după ce a reușit să fie prezentă la turneul final în urma a 28 de ani de așteptare.
Brazilia - Norvegia 1-2. Suporterii au făcut spectacol la Oslo
Erling Haaland a devenit erou pentru Norvegia, după ce a reușit o nouă „dublă” prin care a adus calificarea în faza următoare a competiției.
Potrivit presei norvegiene, aproximativ 100.000 de oameni au invadat străzile din Oslo pentru sărbători momentul istoric de la CM 2026. Adică aproape 10% din întreaga populație a orașului.
Suporterii au cântat, au aprins torțe și au „dat la vâsle”, celebrul lor mod de a sărbători, imitând mișcările vikingilor în corăbii, așa cum au procedat și cei aflați pe stadioane, pe continentul nord-american.
Partida de la New Jersey a fost urmărită de 1,92 milioane de telespectatori, în medie, în Norvegia, în timp ce maximul atins a fost de 2,16 milioane, informează nrk.no.
Numărul impresionant reprezintă aproximativ 40% din populația totală a țării, care se însumează 5,66 milioane de locuitori.