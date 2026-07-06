UEFA a emis un comunicat oficial prin care contestă ferm decizia luată de FIFA, privind anularea suspendării lui Folarin Balogun (25 de ani), înainte de următorul meci.

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Jucătorul Statelor Unite a primit o suspendare de un meci în urma cartonașului roșu încasat în partida cu Bosnia, scor 2-0, iar decizia forului internațional de a anula sancțiunea a generat o mulțime de reacții, atât oficiale, cât și ale fanilor pe rețelele de socializare.

UEFA, în cazul Balogun: „Decizia FIFA a depășit limita”

Forul european condamnă decizia FIFA, care riscă să reducă credibilitatea competiției.

„Decizia de ieri de a suspenda, pentru o perioadă de probă de un an, aplicarea suspendării automate de un meci, ca urmare a cartonașului roșu acordat jucătorului Folarin Balogun, a depășit limita.

Fotbalul, la fel ca orice alt sport, se bazează pe reguli, care constituie fundamentul unei competiții echitabile, corecte și transparente. Uneori, regulile pot fi interpretate în mod diferit. În acest caz, însă, nu este așa.

O suspendare automată de minim un meci, în urma unui cartonaș roșu, nu este o opțiune discreționară și nu necesită o decizie a unui organism competent pentru a fi aplicată. Este un principiu înscris în regulament, care nu poate face obiectul unor excepții, cu atât mai puțin în mijlocul unui turneu în care mai mulți alți jucători s-au aflat în aceeași situație și și-au ispășit, în mod regulat, suspendarea.

Atunci când certitudinea regulilor nu mai este garantată de cei care le apără, integritatea jocului este pusă în pericol, iar credibilitatea unei competiții este subminată. De asemenea, o astfel de decizie creează un precedent în cadrul turneului în curs, unde situații similare vor necesita acum un tratament egal, în detrimentul competiției.

Fotbalul este cel mai iubit sport din lume pentru că este un joc frumos și se bucură de încredere deoarece se joacă pretutindeni după aceleași reguli. Un turneu nu este niciodată un eveniment izolat, iar dacă turneul în cauză este Cupa Mondială, acesta are puterea de a genera consecințe pozitive sau negative asupra jocului în ansamblu.

Ne exprimăm neîncrederea față de o astfel de decizie fără precedent, de neînțeles și nejustificabilă”, a transmis UEFA, pe site-ul oficial.

FOTO. Faultul lui Folarin Balogun pentru care a primit cartonaș roșu

În urma acestei decizii, Balogun va putea fi prezent la meciul în care SUA va întâlni Belgia, în faza optimilor de finală, marți, 7 iulie, de la 03:00, ora României.

Câștigătoarea partidei va întâlni în „sferturi” Spania sau Portugalia, echipe care se vor întâlni în această seară, de la ora 22:00.

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