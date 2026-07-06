Cele mai mari ratări din istoria Cupei Mondiale  FOTO. Cu cine candidează elvețianul Fabian Rieder, după faza cu poarta goală din meciul cu Algeria » Și Pele e în top +8 foto
Fabian Rieder (sus) și Yakubu Aiyegbeni (jos), protagoniștii a două dintre cele mai mari ocazii ratate din istoria Campionatelor Mondiale (captură video)
Campionatul Mondial

Cele mai mari ratări din istoria Cupei Mondiale FOTO. Cu cine candidează elvețianul Fabian Rieder, după faza cu poarta goală din meciul cu Algeria » Și Pele e în top

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 14:44
alt-text Actualizat: 06.07.2026, ora 14:44
  • Meciul Elveția - Algeria (2-0), din șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, a oferit cea mai mare ratare a turneului final din SUA, Canada și Mexic.
  • Ocazia irosită cu poarta goală de Fabian Rieder a reaprins imediat dezbaterea privind cea mai mare ratare din istoria Campionatelor Mondiale.
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Mijlocașul elvețian Fabian Rieder (24 de ani) a reușit ceea ce părea imposibil.

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Elvețianul Fabian Rieder, ratare cu poarta goală la CM 2026

La scorul de 2-0, în minutul 81, Denis Zakaria a trimis o minge perfectă în fața porții. Portarul Luca Zidane, fiul lui Zinedine Zidane, fusese depășit și era întins pe gazon.

Singur la bara a doua, Rieder nu mai avea practic decât să împingă mingea în plasă. În schimb, fotbalistul lui Augsburg a lovit-o greșit și a trimis-o paralel cu linia porții, exact în direcția din care venise, oferindu-i portarului algerian șansa de a o reține.

Comentatorii și presa internațională au catalogat imediat faza drept „ratarea Mondialului”. Mult peste marea ocazie ratată de Mbappe în meciul Franța - Suedia (3-0), care i-a uluit efectiv pe fanii Les Bleus.

Pe urmele lui Yakubu Aiyegbeni. Nigerianul a ratat cu poarta goală la CM 2010

Faza deschide însă o dezbatere interesantă: este aceasta cea mai mare ratare din istoria Campionatelor Mondiale?

Până la faza elvețianului Fabian Rieder, aproape orice discuție despre cea mai mare ratare din istoria Cupei Mondiale începea și se termina cu numele atacantului nigerian Yakubu Aiyegbeni.

La Mondialul din 2010 Africa de Sud, în meciul Nigeria - Coreea de Sud (2-2), fostul vârf al lui Everton a ratat incredibil singur cu poarta goală, după ce a primit mingea în centrul careului mic.

Ratarea lui Yakubu Aiyegbeni din meciul Nigeria - Coreea de Sus de la CM 2010 (captură video)
Ratarea lui Yakubu Aiyegbeni din meciul Nigeria - Coreea de Sus de la CM 2010 (captură video)

Galerie foto (8 imagini)

Fabian Rieder (sus) și Yakubu Aiyegbeni (jos), protagoniștii a două dintre cele mai mari ocazii ratate din istoria Campionatelor Mondiale (captură video) Ratarea lui Fabian Rieder din meciul Elveția - Algeria de la CM 2026 (captură video ANtena 1) Reacția lui Fabian Rieder după ratarea cu poarta goală de la CM 2026 (captură video FIFA) Ratarea lui Fabian Rieder din meciul Elveția - Algeria de la CM 2026 (captură video Antena 1) Ratarea lui Yakubu Aiyegbeni din meciul Nigeria - Coreea de Sus de la CM 2010 (captură video)
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Yakubu, marcat de ratare: „Doamne, nu voi uita niciodată acel moment”

În 2013, Yakubu Aiyegbeni a mărturisit că ratarea monumentală încă îl urmărea.

„Doamne, nu voi uita niciodată acel moment. Eram convins că mingea intrase în poartă. Nu înțeleg nici acum cum s-a întâmplat. Am rămas acolo râzând de mine însumi. Dacă marcam, Nigeria s-ar fi calificat în optimi”, a rememorat Yakubu.

Nu-mi voi cere scuze deloc. De ce aș face-o?

După alți câțiva ani, Yakubu le-a răspuns fanilor care l-au contestat aspru după ce a ratat cu poarta goală la Mondialul din 2010, iar Nigeria a pierdut calificarea în optimi.

„Nu-mi voi cere scuze deloc. De ce aș face-o? Am marcat atât de multe goluri pentru Nigeria. Am sacrificat multe pentru țara mea. Și-a cerut cineva scuze față de mine?

Nu am ratat intenționat. Chiar am vrut să înscriu, dar nu a fost să fie. Atacanții ratează ocazii, iar nimeni nu își cere scuze pentru asta”, a declarat Yakubu Aiyegbeni.

Într-un clasament realizat de Goal.com, dedicat celor mai memorabile ratări din istoria Campionatelor Mondiale, faza lui Yakubu Aiyegbeni din Nigeria - Coreea de Sud (2-2), de la ediția din 2010, ocupă locul 6.

În același top se regăsesc nume legendare precum Pele, Roberto Baggio, Arjen Robben, Christian Vieri, Gonzalo Higuain sau Asamoah Gyan.

Pele a ratat cu poarta goală în semifinala Brazilia - Uruguay de la CM 1970

Legendarul Pele, considerat de mulți cel mai mare fotbalist din toate timpurile, se regăsește în acest clasament cu una dintre ratările sale antologice de la Cupa Mondială.

La ediția din 1970, în semifinala cu Uruguay, brazilianul a fost protagonistul unei faze care a rămas memorabilă.

Lansat de Tostao, Pele l-a păcălit pe portarul uruguayan Ladislao Mazurkiewicz, ieșit în întâmpinarea sa, lăsând mingea să treacă fără să o atingă.

Pele a ocolit apoi goalkeeperul și a șutat din unghi spre poarta rămasă goală. Balonul s-a dus la colțul lung, dar a trecut la doar câțiva centimetri de bară. Brazilia conducea deja cu 3-1 și avea să câștige acel meci, dar și Cupa Mondială.

Pele (medalion) a șutat pe lângă poarta goală în semifinala Brazilia - Uruguay de la CM 1970 (captură video FIFA) Pele (medalion) a șutat pe lângă poarta goală în semifinala Brazilia - Uruguay de la CM 1970 (captură video FIFA)
Pele (medalion) a șutat pe lângă poarta goală în semifinala Brazilia - Uruguay de la CM 1970 (captură video FIFA)

Topul alcătuit de Goal.com nu ia în calcul doar ratările cu poarta goală, ci și penalty-uri irosite ori ocazii uriașe ratate în meciuri cu o miză uriașă.

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