Mondialul aduce audiențe mari  Antena 1, lider detașat pe publicul comercial » Meciul lui Cristiano Ronaldo a trecut de 1,6 milioane de telespectatori

Meciurile de la Campionatul Mondial continuă să aducă audiențe mari pentru Antena 1.

Partidele difuzate în ultimele zile, în special Portugalia - Uzbekistan, Anglia - Ghana și Franța - Irak, au plasat canalul TV pe primul loc în clasamentele de audiență.

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Cel mai urmărit meci al serii a fost Portugalia - Uzbekistan, scor 5-0, disputat în Grupa K și difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY în intervalul 20:00 - 21:59.

Antena 1, lider de audiență cu meciurile de la Mondial

Partida a fost prima opțiune a telespectatorilor pe publicul comercial 21–54 de ani, cu 8 puncte de rating și 34,9% cotă de piață.

Vârful de audiență al partidei a fost atins la 21:57, când peste 1,6 milioane de telespectatori urmăreau momentele de final ale meciului Portugalia - Uzbekistan pe Antena 1.

Spectatorii au avut ce să vadă la Houston. Portugalia a făcut spectacol în victoria cu Uzbekistan, scor 5-0.

Cristiano Ronaldo a deschis scorul în minutul 6, Nuno Mendes a majorat diferența în minutul 17, cu o lovitură liberă executată excelent, iar Ronaldo a reușit „dubla” înainte de pauză, în minutul 39.

După reluare, portarul Abduvohid Nematov și-a trimis mingea în propria poartă, în minutul 60, iar Rafael Leao a stabilit scorul final în minutul 87.

4,2 puncte de rating și 18,2% cotă de piață a înregistrat Pro TV pe același interval, la nivelul publicului comercial 21–54 de ani

Și la nivel urban, Antena 1 a fost lider cu Portugalia - Uzbekistan, cu 8,2 puncte de rating și 25,8% cotă de piață, în timp ce Pro TV a avut 4,6 puncte de rating și 14,4% cotă de piață.

La nivel național, Antena 1 a înregistrat 6,8 puncte de rating și 21,6% cotă de piață, față de 5,4 puncte de rating și 17,1% cotă de piață înregistrate de Pro TV.

Anglia - Ghana, lider și la miezul nopții

Audiențe mari a adus și partida Anglia - Ghana, scor 0-0, din Grupa L, difuzată în intervalul 23:00 - 01:01. Meciul a fost lider pe publicul comercial 21–54 de ani, cu 36,8% cotă de piață, față de 14,7% pentru Pro TV.

Ierarhia s-a păstrat și la nivel urban, unde Antena 1 a înregistrat 28,1% cotă de piață, în timp ce Pro TV a avut 11,8%. La nivel național, Antena 1 a condus cu 22,8% cotă de piață, peste Pro TV, care a avut 15,2%.

6,2 puncte de rating și 29,2% cotă de piață a înregistrat Antena 1 în Prime Time, intervalul 19:00 - 00:00. Postul a fost lider și la nivelul întregii zile, cu 2,5 puncte de rating și 24,8% cotă de piață

Meciul Franța - Irak, scor 3-0, din Grupa I a condus clasamentele pe toate categoriile de public.

Pe publicul comercial 21–54 de ani, partida a avut 33,3% cotă de piață.

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