Toto Dumitrescu (28 de ani), fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu (57 de ani), este vizat de un dosar penal după un incident petrecut într-un magazin din Sectorul 4 al Capitalei.

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Incidentul ar fi avut loc pe 21 iunie, în jurul orei 18:00. Poliția Capitalei a transmis că o femeie a sunat la 112 și a anunțat că un bărbat intrase într-un magazin din Sectorul 4, unde ar fi distrus și răsturnat mai multe produse.

Toto Dumitrescu ar fi distrus produse dintr-un magazin și ar fi avut o altercație cu partenera sa

Aceeași persoană a relatat că, după ce a părăsit magazinul, bărbatul ar fi avut o altercație cu o femeie aflată pe stradă.

Polițiștii de la Secția 16 au mers la fața locului și l-au identificat pe bărbat, care ar fi Toto Dumitrescu, potrivit g4media.ro.

Conform informării transmise de Poliția Capitalei, bărbatul nu a cooperat cu agenții, iar polițiștii au decis să îl imobilizeze pentru a preveni producerea altor incidente.

Prin comportamentul său, bărbatul a tulburat ordinea și liniștea publică, generând o stare de neliniște în rândul persoanelor aflate în zonă. În cauză a fost întocmit dosar penal din oficiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și violență în familie, cercetările fiind continuate de către polițiști. Reprezentanții Poliției Capitalei, într-un comunicat

Ulterior, acesta a fost transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia” pentru „prevenirea producerii unor noi incidente și pentru siguranța persoanelor din jur”. Medicul de gardă a dispus internarea acestuia.

Polițiștii ar fi identificat și femeia cu care Toto Dumitrescu ar fi avut altercația. Potrivit Poliției Capitalei, aceasta ar fi concubina actorului.

Femeia nu ar fi dorit să depună plângere, nu a cerut emiterea unui ordin de protecție provizoriu, a refuzat completarea formularului de evaluare a riscului și nu a solicitat îngrijiri medicale.

Chiar și în aceste condiții, polițiștii au deschis dosar penal din oficiu pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și violență în familie. Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

20 de goluri a marcat Ilie Dumitrescu, tatăl lui Toto, pentru echipa națională a României. Fostul internațional a fost unul dintre jucătorii reprezentativi ai „Generației de Aur” și a evoluat, printre altele, pentru Steaua, Tottenham, Sevilla și West Ham United

Toto Dumitrescu a mai avut probleme cu legea

Toto Dumitrescu a mai fost implicat, anul trecut, într-un dosar penal după un accident rutier produs în Sectorul 1 al Capitalei.

În aprilie 2026, el a fost condamnat în primă instanță la doi ani de închisoare cu suspendare, decizia nefiind definitivă, potrivit Radio România.

În acel dosar, anchetatorii au stabilit că Toto Dumitrescu a plecat de la locul accidentului și a fost găsit de polițiști după aproximativ 48 de ore.

Expertiza INML a indicat atunci consum de cocaină.

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