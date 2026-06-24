Cristiano Ronaldo (41 de ani) a oferit un moment amuzant la finalul meciului câștigat de Portugalia, scor 5-0 cu Uzbekistan.

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Atacantul a fost tot un zâmbet după ce a devenit primul jucător din istorie care marchează la șase ediții ale Cupe Mondiale consecutive, în urma „dublei” reușite în partida desfășurată la Houston.

Cristiano Ronaldo, moment amuzant după ce a scris istorie la CM: „Ești cel mai bun șef din lume”

Doi reporteri de la LiveMode, platformă de streaming la care Ronaldo este acționar, au profitat de moment. Unul i-a cerut o mărire de salariu, iar celălalt una dintre mașinile sale de lux.

„Ai achiziționat recent o parte din Livemode. Așadar, din punct de vedere tehnic, ești șeful nostru.

În primul rând, ești cel mai bun șef din lume. Și, în al doilea rând, voiam să te întrebăm când vom putea negocia o mărire de salariu” , a spus primul reporter, zâmbind, potrivit Motivaciones Futbol.

Ulterior, colegul său a adăugat: „Eu nu vreau o mărire de salariu.

Voiam doar să știu dacă putem să avem o mașina de serviciu. Poate fi oricare dintre mașinile dumneavoastră”

Um repórter da LiveMode TV (a “CazeTV” de Portugal) foi entrevistar o Cristiano Ronaldo depois do jogo e.. PEDIU UM AUMENTO



Se você não sabe, o Cristiano é um dos ACIONISTAS da LiveMode. pic.twitter.com/qSkt3oUrlY — DataFut (@DataFutebol) June 23, 2026

Ronaldo s-a amuzat teribil, după care a afirmat:

„Îmi place simțul umorului. Astăzi (n.r. marți) e o zi în care merită să râdem. Ultimul meci nu a fost așa, dar acum totul este în regulă”

FOTO. Golurile marcate de Cristiano Ronaldo în partida Portugalia - Uzbekistan 5-0

În urma victoriei cu Uzbekistan, Portugalia s-a calificat matematic în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale.

Lusitanii se vor lupta pentru primul loc al grupei K, cu Columbia, echipă care are maximum de puncte după primele două meciuri.

Duelul este programat duminică noaptea, de la 2:30 (ora României), la Miami. Simultan, se va juca și partida dintre RD Congo și Uzbekistan.

Clasament Grupa K

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Columbia 2 6 2. Portugalia 2 4 3. RD Congo 2 1 4. Uzbekistan 2 0

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