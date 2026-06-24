Șeful FIFA a confirmat Donald Trump va înmâna trofeul Cupei Mondiale din Canada, SUA și Mexic: „Suntem împreună tot timpul”

Donald Trump (80 de ani), președintele Statelor Unite, ar urma să participe la ceremonia de decernare a trofeului Cupei Mondiale 2026, după finala programată pe 19 iulie, pe New York New Jersey Stadium.

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Relația dintre Infantino și Trump a fost una apropiată în perioada premergătoare turneului final găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic.

Donald Trump va înmâna trofeul Cupei Mondiale din Canada, SUA și Mexic: „Suntem împreună tot timpul”

Anunțul a fost făcut de Gianni Infantino, președintele FIFA, într-un interviu acordat emisiunii „Fox & Friends”.

„Vom fi împreună cu președintele, ne vom bucura de finală și vom înmâna trofeul câștigătoarei, desigur” , a spus Infantino, conform theguardian.com.

Întrebat dacă va face acest lucru împreună cu Donald Trump, președintele FIFA a răspuns:

Desigur, suntem împreună tot timpul! Gianni Infantino, președintele FIFA

Relația apropiată dintre Trump și Infantino nu este nouă. Tot președintele FIFA i-a acordat liderului de la Casa Albă, în decembrie 2025, primul „Premiul FIFA pentru Pace”, în cadrul tragerii la sorți pentru Cupa Mondială 2026.

Un moment de apropiere dintre cei doi a avut loc anul trecut, la finala Cupei Mondiale a Cluburilor, câștigată de Chelsea în fața lui Paris Saint-Germain, scor 3-0.

Donald Trump a fost prezent atunci la ceremonie și i-a înmânat trofeul lui Reece James, căpitanul echipei londoneze.

„Mi-au spus că urma să prezinte trofeul și apoi să părăsească scena. Am crezut că va pleca de pe scenă, dar a vrut să rămână”, a spus James.

Finala Cupei Mondiale 2026 se va disputa pe stadionul din MetLife din New Jersey, folosit pe durata competiției sub denumirea New York New Jersey Stadium.

Un alt episod care a alimentat discuțiile despre relația dintre Infantino și Trump a avut loc la prima reuniune a Consiliului pentru Pace creat de președintele american.

Șeful FIFA a apărut atunci cu o șapcă roșie pe care scria „USA”, asemănătoare cu celebra șapcă MAGA, devenită unul dintre simbolurile vizuale ale campaniilor lui Donald Trump.

Șapca roșie cu litere albe MAGA („Fă America măreață din nou”) este un simbol vizual recunoscut al susținătorilor lui Donald Trump, asociat cu campania sa prezidențială.

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