Antena 1 spulberă TVR! Comparația audiențelor TV: Mondialul 2026 vs 2022. Șapte meciuri de acum au trecut de 1.000.000 de telespectatori

Prima etapă a fazei grupelor s-a încheiat, iar ierarhia celor mai vizionate meciuri are în frunte prima partidă, Mexic - Africa de Sud 2-0, singura care a depășit 1,3 milioane de telespectatori

În raport cu TVR 1, care a transmis CM din Qatar 2022, Antena 1 are audiențe mult mai mari. Un exemplu: meciul de deschidere de acum, cu 500.000 de telespectatori în plus

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Campionatul Mondial deja a bifat 24 de meciuri, toate din prima etapă a fazei grupelor.

Turneul a debutat joia trecută, pe 11 iunie, iar meciul de deschidere, Mexic - Africa de Sud, deși a fost unul dintre cele mai slabe din perspectiva fotbalului prestat, a înregistrat cea mai mare audiență TV.

Toate cele 24 de partide cu fost transmise în direct de Antena 1, însă plaja de ore la care au început acestea a fost una extrem de largă: cel mai devreme a avut startul la 19:00, în vreme ce cel mai de dimineață a început la 07:00.

Mexic - Africa de Sud, cel mai vizionat meci de la CM 2026

Mexic - Africa de Sud conduce ierarhia partidelor care au avut cei mai mulți telespectatori, raportat la volumul total, la nivelul întregii țări. S-a apropiat de o audiență medie de 1,4 milioane de persoane.

Deși în ultimele zile au intrat în jos nume mari și foarte mari, de la Spania și Germania, până la Franța, Portugalia și Anglia, toate evoluând la ore bune și foarte bune pentru Europa, n-au ating ratingul primei confruntări.

Conform unei monitorizări realizate de paginademedia.ro, Franța - Senegal 3-1 e pe locul 2 în acest top, în vreme ce meciurile marilor echipe sud-americane, cele în care au evoluat Brazilia și Argentina, au avut audiențe mici. Cauza principală: orele la care au început, mult dincolo de miezul nopții.

Top 3 meciuri de la CM, audiență TV

Mexic - Africa de Sud 2-0, ora 22:00 → 1.365.000 persoane Franța - Senegal 3-1, ora 22:00 → 1.251.000 Canada - Bosnia 1-1, ora 22:00 → 1.241.000

Cele două partide în care au evoluat Brazilia și Argentina au adunat împreună puțin mai mult de jumătate dintre cei care s-au uitat la Mexic - Africa de Sud.

Brazilia - Maroc 1-1, ora 01:00 500.000 persoane

Argentina - Algeria 3-0, ora 04:00 251.000

Mondialul, deși cu multe dintre meciuri care au început la ore total inaccesibile pentru publicul din România, se dovedește a face audiențe mult peste cele înregistrate în 2022 de TVR, care a oferit atunci în exclusivitate turneu final.

Acela a avut loc în Qatar, cu ore mai bune pentru europeni. Majoritatea jocurilor au început în intervalul 18:00 - 21:00, practic prime-time-ul din România.

O comparație între meciurile din prima etapă a fazei grupelor de atunci, care au fost în număr de 16, date prezentate la vremea respectivă de site-ul paginademedia.ro, versus cele de acum, care au avut un volum de 24 de partide, arată, în privința celor mai urmărite confruntări, un mare plus pentru Antena 1.

Top 10 meciuri prima etapă a grupelor CM 2022 (TVR)

Brazilia - Serbia 2-0, ora 21:00 → 1.043.000 telespectatori Portugalia - Ghana 3-2, ora 18:00 → 896.000 Qatar - Ecuador 0-2, ora 18:00 → 865.000 Olanda - Senegal 2-0, ora 18:00 → 797.000 Mexic - Polonia 0-0, ora 18:00 → 788.000 Franța - Australia 4-1, ora 21:00 → 721.000 Spania - Costa Rica 7-1, ora 18:00 → 686.000 Belgia - Canada 1-0, ora 21:00 → 677.000 SUA - Țara Galilor 1-1, ora 21:00 → 629.000 Germania - Japonia 1-2, ora 15:00 → 535.000

Top 10 meciuri prima etapă a grupelor CM 2026 (ANTENA 1)

Mexic - Africa de Sud 2-0, ora 22:00 → 1.365.000 persoane Franța - Senegal 3-1, ora 22:00 → 1.251.000 Canada - Bosnia 1-1, ora 22:00 → 1.241.000 Portugalia - Congo 1-1, ora 20:00 → 1.160.000 Germania - Curacao 7-1, ora 20:00 → 1.153.000 Qatar - Elveția 1-1, ora 22:00 → 1.135.000 Belgia - Egipt 1-1, ora 22:00 → 1.082.000 Spania - Capul Verde 0-0, ora 19:00 → 894.000 Anglia - Croația 4-2, ora 23:00 → 845.000 Olanda - Japonia 2-2, ora 23:00 → 744.000

Totalul telespectatorilor din cele 10 meciuri de la actuala ediție îi aduce Antenei 1 un surplus imens față de TVR acum 4 ani, cu peste 40% mai mult! Două exemple care confirmă această diferență mare:

Meciul Franței de acum, cu Senegal, a avut peste 500.000 de telespectatori în plus față de meciul Franței de atunci, cu Australia. Aproape același intervale orare: 21:00-23:00 atunci, iar cel de acum între 22:00 și 00:00.

Meciul de deschidere de la acest turneu final a avut cu fix o jumătate de milion de persoane mai mult decât cel de la ediția din Qatar. Ca echipe care au jucat și fotbal prestat, confruntările au fost extrem de asemănătoare: Mexic - Africa de Sud 2-0 acum, Ecuador - Qatar 2-0, la Doha 2022.

Practic, meciul cu cei mai mulți telespectatori, de acum 4 ani, pe TVR, e depășit de confruntarea care la actualul Mondial se află abia pe poziția a 7-a în topul audiențelor înregistrate de Antena 1.

Ce meciuri atractive urmează în etapele 2 și 3 din faza grupelor

20 iunie, Scoția - Maroc, ora 01:00

20 iunie, Olanda - Suedia, ora 20:00

20 iunie, Germania - Coasta de Fildeș, ora 23:00

22 iunie, Argentina - Austria, ora 22:00

23 iunie, Norvegia - Senegal, ora 03:00

23 iunie, Anglia - Ghana, ora 23:00

24 iunie, Elveția - Canada, ora 22:00

25 iunie, Brazilia - Scoția, ora 01:00

25 iunie, Germania - Ecuador, 23:00

26 iunie, Franța - Norvegia, ora 22:00

27 iunie, Spania - Uruguay, ora 03:00

28 iunie, Portugalia - Columbia, ora 02:30

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