Nu-l iartă pe Ronaldo Thierry Henry explică de ce a greșit Cristiano la o fază de gol a Portugaliei: „Echipa trebuie să înscrie, nu tu!”
Momentul în care Ronaldo a vrut el să finalizeze și i-a luat lui Bruno Fernandes șansa de a înscrie. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Nu-l iartă pe Ronaldo Thierry Henry explică de ce a greșit Cristiano la o fază de gol a Portugaliei: „Echipa trebuie să înscrie, nu tu!”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.06.2026, ora 16:07
alt-text Actualizat: 18.06.2026, ora 16:10
  • Thierry Henry, campion mondial cu Franța în 1998, a fost necruțător cu Ronaldo în comentariul său asupra acțiunii care i-ar fi putut oferi Portugaliei golul victoriei contra RD Congo (1-1). 
  • Chris Sutton, alt fost atacant important din Premier League, spune de ce selecționerul Roberto Martinez ezită să-l înlocuiască pe Cristiano la naționala lusitană. 
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La 41 de ani, Cristiano Ronaldo e în plină cursă spre golul 1.000.

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CR7 a ajuns la 973 pentru echipele de club și naționala Portugaliei. Uneori însă, e în contradicție cu scopul colectiv și, în loc să ajute, afectează jocul formației sale.

143 de goluri
are Cristiano Ronaldo în 229 de selecții pentru Portugalia

Henry: „Pentru că vrea să marcheze el, Ronaldo se poziționează în calea lui Bruno”

Thierry Henry i-a reproșat acest lucru văzând ocazia mare irosită de lusitani la 1-1 cu RD Congo pentru că vârful a vrut el să puncteze, deși Bruno Fernandes era de la început mai bine plasat la centrarea lui Conceicao. 

Consultant la Fox Sports, fostul mare atacant a sugerat că egoismul lui face rău Portugaliei.

Supărarea lui Bruno Fernandes, după ce Ronaldo i-a anulat șansa de gol. Foto: Imago Supărarea lui Bruno Fernandes, după ce Ronaldo i-a anulat șansa de gol. Foto: Imago
Supărarea lui Bruno Fernandes, după ce Ronaldo i-a anulat șansa de gol. Foto: Imago

Aflat în studio alături de Zlatan Ibrahimovic și Alexi Lalas, Henry a descris faza și a spus de ce a greșit Cristiano.

„Un lucru este important, prieteni, pentru toți cei care se uită acasă. Echipa trebuie să marcheze, nu voi personal”, a explicat Titi.

„Dacă aleargă astfel (n.r. pe ecran a apărut o săgeată, spre înainte), Ronaldo îl obligă pe fundaș să ia o decizie și să protejeze careul de șase metri”.

Pentru că vrea să marcheze el, Ronaldo se poziționează în calea lui Bruno Fernandes. Dacă ar fi atacat careul de șase metri, apărătorul ar fi fost obligat să-l urmeze. Iar în acest caz, Bruno Fernandes ar fi avut golul asigurat Thierry Henry, la Fox Sports

„Alege, creează-mi spațiu și tot ce trebuie să fac este să lovesc mingea”

Campion mondial cu Franța în 1988, Henry a atras atenția:

„Ați văzut reacția lui Bruno Fernandes: «Termin o cursă și tot ce trebuie să fac este să trimit mingea în poartă». Nu s-a întâmplat”.

Thierry a subliniat: „Pentru că voia să marcheze el, s-a trezit în calea pasei înapoi. Apoi îi vezi pe ambii jucători în aceeași zonă, ceea ce ușurează mult munca fundașului”.

Asta e ideea mea: echipa trebuie să înscrie, nu tu. L-ați observat pe Bruno Fernandes în spatele lui: „Alege, creează-mi spațiu și tot ce trebuie să fac este să lovesc mingea”. Dar asta nu s-a întâmplat Thierry Henry, fost mare atacant francez

Sutton: „Lui Martinez îi este frică să-l schimbe pe Ronaldo”

Chris Sutton, ex-atacant în Premier League, a comentat pentru BBC Radio 5 Live.

I-a reproșat selecționerului Roberto Martinez că l-a ținut în joc 90 de minute pe Cristiano.

„Îi este frică să-l schimbe. Nu e Ronaldo antrenorul. Poate că ar fi înscris golul victoriei, dar nu a făcut-o. A fost în afara jocului”, a afirmat Sutton.

Concluzia lui: „E jenant, Martinez. Oare ne uităm toți la alt meci?”.

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