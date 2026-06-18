Blestemul lui Rocky Fanii Braziliei și ai Franței, avertizați: „Coincidență? Istoria spune că nu”. Ce a pățit Ecuador la CM 2026

Pennsylvania a profitat de un episod care i-a avut în prim-plan pe fanii naționalei din Ecuador și a transmis un avertisment înaintea următoarelor meciuri de la Campionatul Mondial.

Statuia lui Rocky Balboa poate fi vizitată și fotografiată, dar nu ar trebui să fie îmbrăcată în tricoul niciunei echipe.

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Mesajul a venit după ce suporterii Ecuadorului au îmbrăcat celebra statuie din fața Muzeului de Artă din Philadelphia în culorile naționalei lor, înaintea meciului cu Coasta de Fildeș.

Ecuador a pierdut apoi partida, scor 0-1, după un gol marcat în minutul 90 de Amad Diallo.

Blestemul statuii lui Rocky lovește la Campionatul Mondial

Înfrângerea a fost legată imediat de așa-numitul „blestem al statuii Rocky”.

Statuia lui Rocky Balboa este unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale orașului Philadelphia. Fanii obișnuiesc să urce treptele de la muzeu, faimoase datorită filmelor cu Sylvester Stallone, iar statuia a devenit de-a lungul timpului un punct de atracție pentru turiști și suporteri.

Superstiția spune că echipele ai căror fani îmbracă statuia lui Rocky în culorile lor ajung să piardă meciurile importante. În ultimii ani, mai multe formații din NFL au fost asociate cu acest „blestem”, printre care Minnesota Vikings, New England Patriots, San Francisco 49ers și Washington Commanders.

Toate au pierdut după ce suporterii lor au decorat statuia înaintea partidelor importante.

Philadelphia sports magic strikes again 🥊



The moment Ecuador fans put their shirt on Rocky, the outcome was inevitable 🫣 pic.twitter.com/IeqYaICygy — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 15, 2026

Cazul Ecuadorului a readus în discuție „blestemul” statuii Rocky la Campionatul Mondial.

Înaintea primului meci disputat la Philadelphia, fanii sud-americani s-au strâns în zona statuii, au cântat, au făcut poze și au decorat-o în culorile Ecuadorului.

Cum Philadelphia mai are de găzduit meciuri la această ediție a Cupei Mondiale, Visit Pennsylvania a publicat un mesaj cu tentă umoristică pentru delegațiile care urmează să joace în oraș.

„Către delegațiile Braziliei, Haiti, Franței, Irakului, Curaçao, Croației și Ghanei: Pennsylvania vă întâmpină cu căldură și vă urează mult succes în următoarele meciuri de la Campionatul Mondial din Philadelphia”, a transmis Visit PA.

Apoi a venit avertismentul: „Ca gazde bune, am dori să vă împărtășim câteva informații despre un fenomen bine documentat din Philly: Blestemul statuii Rocky™. Regretăm că acest mesaj nu a fost transmis înainte de weekendul trecut, dar iată-ne aici”.

Mesajul a continuat în aceeași notă: „Nenumărate echipe de fotbal american, nu fotbal, același blestem, sport diferit, au îmbrăcat statuia lui Rocky în culorile lor și apoi au pierdut.

Ecuador l-a îmbrăcat pe Rocky weekendul trecut. Coincidență? Din păcate, istoria spune că nu. Philadelphia abia așteaptă să vă găzduiască! Dar Rocky nu are nevoie de echipamentul vostru”.

Lincoln Financial Field, stadionul din Philadelphia, va găzdui următorul meci de la Campionatul Mondial sâmbătă, de la ora 03:30, Brazilia - Haiti.

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