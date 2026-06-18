Gafă colosală la CM 2026 A confundat echipele timp de 4 minute și nu mai are voie să comenteze meciuri de la Mondial: „Inacceptabil!”

Murat Ekrem Cimen, un cunoscut comentator TV turc, nu va mai putea comenta meciuri la CM 2026, după o gafă imensă făcută în prima fază a grupelor.

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Comentatorul a confundat naționala Iranului cu cea a Noii Zeelande, în partida încheiată 2-2, iar televiziunea TRT a fost nevoită să-i retragă acestuia dreptul de a comenta alte partide la turneul final.

Comentatorul Murat Ekrem Cimen a confundat Iran cu Noua Zeelandă timp de 4 minute

În primele patru minute ale partidei, Cimen a prezentat fazele de atac ale Noii Zeelande ca fiind ale Iranului, apoi invers, fără să-și dea seama de eroarea comisă.

Cum s-a prins de greșeală? Atunci când camerele l-au arătat de aproape pe iranianul Mehdi Taremi, din spate, comentatorul a văzut numele și a realizat că ceva este în neregulă.

AKP'nin arpalığı TRT'de spiker olan Murat Ekrem Çimen, İran-Yeni Zelanda maçında 4 dakika boyunca İran'ı Yeni Zelanda, Yeni Zelanda'yı ise İran olarak anlatalı birkaç saat oldu. Liyakat şahlanırken🤦‍♂️ pic.twitter.com/KpexPm2HWy — Kaç saat oldu? 🌍 (@KacSaatoldu2027) June 16, 2026

Situația a surprins pe toată lumea. Murat Cimen comentează meciuri pentru TRT din 2008, iar anterior a ocupat funcția de director al departamentului de sport al postului. Presa turcă precizează că acesta „e în domeniu din 1997”.

TRT a catalogat eroarea ca fiind „inacceptabilă pentru cineva cu peste 30 de ani de experiență”, apoi i-a retras acestuia dreptul de a mai comenta meciuri la CM 2026, deschizând și o anchetă internă în acest sens, informează sports.yahoo.com.

Nu este prima gafă de acest gen de la CM 2026. Jurnaliștii italieni de la Rai l-au confundat anterior pe Bill Gates cu Steve Jobs, decedat în 2011, în timp ce un comentator spaniol l-a confundat pe Travis Scott cu Ronaldinho, la Brazilia - Maroc 1-1.

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