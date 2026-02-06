Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova

Curtea de Apel Timișoara a respins apelul Clubului Sportiv Universitatea Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al echipei, menținând decizia favorabilă FC U Craiova SA.

Tudor Chiuariu, avocatul care reprezintă clubul lui Adrian Mititelu în acest litigiu, explică ce înseamnă hotărârea și ce perspective mai există după recursul anunțat la Înalta Curte.

Chiuariu a fost ministru al Justiției în al doilea guvern Tăriceanu, între aprilie și decembrie 2007.

Curtea de Apel Timișoara a respins joi, 5 februarie 2026, apelul formulat de Clubul Sportiv Universitatea Craiova în procesul privind palmaresul istoric al echipei de fotbal Universitatea Craiova.

Tudor Chiuariu explică decizia instanței de apel în procesul pentru palmaresul Universității Craiova

Practic, instanța a menținut decizia inițială a Tribunalului Dolj din 2017, care stabilise că palmaresul din perioada 1948-1991 nu aparține clubului sportiv de drept public, ci FC U Craiova SA, societatea patronată de Adrian Mititelu și aflată acum în faliment.

Decizia nu e definitivă, putând fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivit avocatului FC U Craiova SA, Tudor Chiuariu, instanța a confirmat ideea de continuitate sportivă și juridică între echipa istorică și FC U Craiova SA, clubul desprins în 1991 din Clubul Sportiv Universitatea Craiova, considerând că un club care nu a avut activitate fotbalistică afiliată la FRF nu poate revendica palmaresul.

Avocatul Tudor Chiuariu FOTOchiuariulawyers.ro

„Palmaresul aparține FC U Craiova SA, continuatoarea echipei istorice Universitatea Craiova”

Domnule Chiuariu, v-am sunat ca să explicați pe înțelesul tuturor ce a decis, concret, Curtea de Apel Timișoara în dosarul palmaresului Universității Craiova?

Clubul Sportiv Universitatea Craiova a deschis procesul în 2014, cerând instanței să constate că palmaresul istoric al echipei de fotbal Universitatea Craiova îi aparține. Cererea a fost respinsă în primă instanță, apoi au urmat casări și rejudecări.



În 2023, Clubul Sportiv a câștigat în apel, dar decizia a fost anulată și dosarul retrimis spre rejudecare. Acum, Curtea de Apel a respins apelul lor împotriva hotărârii inițiale, care stabilise că nu au dreptul la palmares.

Cui aparține, în acest moment, palmaresul, potrivit instanței?

Tribunalul Dolj stabilise că palmaresul aparține continuatoarei Fotbal Club U Craiova SA, care a preluat secția de fotbal desprinsă din Clubul Sportiv Universitatea Craiova în 1991 și care ulterior a fost patronată de Adrian Mititelu.



Iar acum, la rejudecarea apelului, instanța a menținut aceeași concluzie. La rejudecarea pe fond în apel avem o hotărâre care spune același lucru, și anume că palmaresul echipei istorice de fotbal nu poate aparține unui Club Sportiv, care n-a avut activitate de fotbal, nu a fost afiliată la Federația Română de Fotbal.

Succesiunea sportivă și juridică, cheia apărării FC U Craiova

Care a fost argumentul principal al apărării FC U Craiova?

Am demonstrat că există o succesiune sportivă și de forme juridice de la echipa istorică de fotbal Universitatea Craiova până la echipa de fotbal a domnului Adrian Mititelu, aflată în procedura de faliment.



Acesta a fost, practic, elementul pe care l-am adus nou în această apărare. Practic, instanța a dat eficiență argumentelor noastre privind continuitatea clubului. Vom vedea exact cum va fi reflectat în motivarea hotărârii.

„Motive de recurs doar dacă instanța de apel va face vreo greșeală de aplicare a legii”

Universitatea Craiova a anunțat recurs la Înalta Curte. Ce poate schimba această etapă?

Dosarul a mai fost de două ori la Înalta Curte. Recursul este o cale de atac strict pe motive de drept. Cu alte cuvinte, există motive valabile de recurs doar dacă instanța de apel, care încă nu și-a motivat hotărârea pronunțată, va face vreo greșeală de aplicarea legii, de procedură.



Înalta Curte nu va decide cine are palmaresul, ci doar dacă au existat erori juridice.

Deci nu se rejudecă fondul cauzei?

Exact. Înalta Curte poate eventual să desființeze hotărârea și să trimită dosarul din nou la Curtea de Apel pentru rejudecare.



Verdictul pe fond rămâne cel al Curții de Apel. Dacă recursul va fi respins, această decizie devine definitivă.

În acest recurs nu se poate da o hotărâre favorabilă Clubului Sportiv Universitatea Craiova.



Înalta Curte poate doar să desființeze hotărârea dacă găsește erori de drept și să trimită cauza spre rejudecare. Iar chiar și atunci rămâne hotărârea primei instanțe, care este favorabilă FC U Craiova SA.

Chiuariu contrazice comunicatul clubului condus de Mihai Rotaru

Clubul de fotbal din Liga 1 asociat cu CS Universitatea Craiova susține într-un comunicat că instanța nu ar fi stabilit cui aparține palmaresul.

Este incorect. Instanța a respins cererea pentru că nu le aparține palmaresul. Asta e hotărârea. Prima instanță spusese clar acest lucru, iar apelul lor a fost respins. Hotărârea primei instanțe rămâne în picioare și are autoritate provizorie de lucru judecat.



Ei de asta au făcut acțiunea asta, ca să constate că le aparține palmaresul. Instanțele până acum au constatat că este neîntemeiată această acțiune. Că nu le aparține palmaresul și aparține entității pârâte, adică FC U Craiova SA. Deci este o afirmație neadevărată!

„«Adrian Vasile» nu există”

Clubul de fotbal Universitatea Craiova a folosit și o analogie pentru a-și susține punctul de vedere. Citez: „Pentru a exemplifica, este ca și cum o persoană, să spunem «Adrian Vasile», merge la instanță pentru a obține o hotărâre din care să reiasă că este acea persoană. Instanța îi va respinge cererea îndrumându-l către evidența populației, dar fără a se pronunța dacă este sau nu acea persoană”.

Nu e corectă comparația. Zice că „îndrumându-l către evidența populației”, dar instanța nu i-a îndrumat nicăieri. Dacă preluăm premisa asta cu «Adrian Vasile», nu i-a respins cererea îndrumându-l către evidența populației, ci i-a spus că această persoană «Adrian Vasile» nu există”.

„În acest recurs nu se poate da o hotărâre favorabilă Clubului Sportiv Universitatea Craiova”

Dacă dosarul ajunge din nou la Înalta Curte, ce șanse are Clubul Sportiv Universitatea Craiova să răstoarne sentința Curții de Apel?

În acest recurs nu se poate da o hotărâre favorabilă Clubului Sportiv Universitatea Craiova. Înalta Curte poate doar să desființeze hotărârea dacă găsește erori de drept și să trimită cauza spre rejudecare.



Iar chiar și atunci rămâne hotărârea primei instanțe, care este favorabilă FC U Craiova SA.

Șansele ca decizia să mai fie schimbată la recurs sunt de 0,01 la sută. Noi suntem continuatoarea echipei istorice Universitatea Craiova. Adrian Mititelu, patron FC U Craiova

Nimeni nu a câștigat nimic și nimeni nu poate emite pretenții asupra palmaresului unui club dacă este de drept public. Palmaresul este în prezent supus rejudecării. Instanța s-a pronunțat dacă se va mai judeca o dată și urmează rejudecarea. Pavel Badea, președinte CS Universitatea Craiova

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport