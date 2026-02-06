Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11”

- FCSB - Botoșani s-a terminat 2-1 și campioana rămâne în joc pentru a prinde play-off-ul
- Patru jucători au acuzat probleme medicale, doi dintre ei având un prim diagnostic care arată rău
Victorie, trei puncte, diminuarea distanței față de locul 6 și mărirea șanselor de a intra în play-off. Toate aceste lucruri au fost bifate de FCSB în meciul cu FC Botoșani, de joi seară.
Totuși, n-au fost doar lucruri pozitive în acest joc. Campioana s-a ales și cu daune, pentru că nu mai puțin de 4 jucători au fost schimbați acuzând probleme medicale:
- Ngezana a avut o accidentare la încălzire
- Gravac a acuzat probleme la pauză
- Cisotti a ieșit după ce s-a plâns de înțepături la coapsă
- Thiam a părăsit terenul șchiopătând
Dintre aceștia, potrivit primelor diagnostice stabilite de staff-ul medical al campioanei imediat după meci, doi dintre fotbaliști ar avea leziuni musculare. E vorba despre Cisotti și Graovac.
Ei vor efectua și un RMN, care va arăta exact natura accidentării, dar mai ales dacă ruptura e într-o zonă în care poate interveni Marijana Kovacevic, medicul de la Belgrad la care FCSB trimite de ani buni fotbaliștii care suportă leziuni musculare. Ultimul exemplu a fost Florin Tănase, care a fost recuperat într-o săptămână.
Dacă li se va confirma diagnosticul de ruptură, Cisotti și Graovac vor lipsi sigur din meciul cu Oțelul, de duminică, unul vital în bătălia pentru play-off.
Meciurile pe care FCSB le are în luna februarie
- 8 februarie: Oțelul - FCSB
- 12 februarie: Craiova - FCSB
- 15 februarie: Craiova - FCSB
- 21 februarie: FCSB - Metaloglobus
- 28 februarie: UTA - FCSB
Dacă pierderea lui Graovac poate fi acoperită, FCSB având acolo soluții, în schimb, absența italianului va fi o mare lovitură. În acest sezon are un volum de meciuri impresionant: a evoluat în 40 de partide oficiale. A ratat doar 4 meciuri, dintre care două sunt jocurile din Cupa României. A produs 14 goluri: a marcat de 5 ori și are 9 assisturi.
În privința celorlalți doi fotbaliști cu probleme, lucrurile nu sunt alarmante. Thiam nu are nimic serios, iar Ngezana s-a plâns doar de anumite dureri la genunchi și, în cazul lui, decizia de a nu fi folosit a fost mai degrabă o prevenție de a-l feri de o accidentare serioasă.
Cum ar putea arăta FCSB cu Oțelul
- M. Popa - V. Crețu, Ngezana (Dawa), Duarte, Radunovic - Lixandru, Joao Paulo - Miculescu, Fl. Tănase, Olaru - Thiam
VIDEO. Golul marcat de Darius Olaru în FCSB - FC Botoșani 2-1