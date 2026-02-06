Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11” +37 foto
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11”

Publicat: 06.02.2026, ora 09:55
Actualizat: 06.02.2026, ora 09:55
  • FCSB - Botoșani s-a terminat 2-1 și campioana rămâne în joc pentru a prinde play-off-ul
  • Patru jucători au acuzat probleme medicale, doi dintre ei având un prim diagnostic care arată rău

Victorie, trei puncte, diminuarea distanței față de locul 6 și mărirea șanselor de a intra în play-off. Toate aceste lucruri au fost bifate de FCSB în meciul cu FC Botoșani, de joi seară.

Totuși, n-au fost doar lucruri pozitive în acest joc. Campioana s-a ales și cu daune, pentru că nu mai puțin de 4 jucători au fost schimbați acuzând probleme medicale:

  • Ngezana a avut o accidentare la încălzire
  • Gravac a acuzat probleme la pauză
  • Cisotti a ieșit după ce s-a plâns de înțepături la coapsă
  • Thiam a părăsit terenul șchiopătând

Dintre aceștia, potrivit primelor diagnostice stabilite de staff-ul medical al campioanei imediat după meci, doi dintre fotbaliști ar avea leziuni musculare. E vorba despre Cisotti și Graovac.

Ei vor efectua și un RMN, care va arăta exact natura accidentării, dar mai ales dacă ruptura e într-o zonă în care poate interveni Marijana Kovacevic, medicul de la Belgrad la care FCSB trimite de ani buni fotbaliștii care suportă leziuni musculare. Ultimul exemplu a fost Florin Tănase, care a fost recuperat într-o săptămână.

33
de ani va împlini Cisotti în luna mai

Dacă li se va confirma diagnosticul de ruptură, Cisotti și Graovac vor lipsi sigur din meciul cu Oțelul, de duminică, unul vital în bătălia pentru play-off.

Meciurile pe care FCSB le are în luna februarie

  • 8 februarie: Oțelul - FCSB
  • 12 februarie: Craiova - FCSB
  • 15 februarie: Craiova - FCSB
  • 21 februarie: FCSB - Metaloglobus
  • 28 februarie: UTA - FCSB
FCSB - FC Botosani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (8).jpeg
FCSB - FC Botosani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (8).jpeg

Dacă pierderea lui Graovac poate fi acoperită, FCSB având acolo soluții, în schimb, absența italianului va fi o mare lovitură. În acest sezon are un volum de meciuri impresionant: a evoluat în 40 de partide oficiale. A ratat doar 4 meciuri, dintre care două sunt jocurile din Cupa României. A produs 14 goluri: a marcat de 5 ori și are 9 assisturi.

În privința celorlalți doi fotbaliști cu probleme, lucrurile nu sunt alarmante. Thiam nu are nimic serios, iar Ngezana s-a plâns doar de anumite dureri la genunchi și, în cazul lui, decizia de a nu fi folosit a fost mai degrabă o prevenție de a-l feri de o accidentare serioasă.

Cum ar putea arăta FCSB cu Oțelul

  • M. Popa - V. Crețu, Ngezana (Dawa), Duarte, Radunovic - Lixandru, Joao Paulo - Miculescu, Fl. Tănase, Olaru - Thiam

VIDEO. Golul marcat de Darius Olaru în FCSB - FC Botoșani 2-1

