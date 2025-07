„Vin direct!” Ce l-a convins pe Antoine Baroan să semneze cu Rapid + Obiectivul: „Nu vreau să plec fără un trofeu”

Antoine Baroan (25 de ani) a oferit primele reacții după transferul la Rapid.

Jucătorul francez a fost prezentat oficial de giueleșteni în urmă cu câteva zile.

Baroan a fost transferat de la Winterthur, formație care l-a împrumutat la Ludogorets în a doua jumătate a sezonul precedent, iar acum e pregătit să câștige trofee alături de Rapid.

Antoine Baroan: „Când am văzut clipul cu fanii, am zis: «Bine, vin direct!»

Deși avea câteva idei despre fotbalul din România, Baroan susține că a fost convins de atmosfera de pe Giulești.

„Sunt foarte, foarte, fericit să fiu în sfârșit aici, pentru că a fost o perioadă lungă de negocieri. Acum sunt bucuros că am ajuns la acest club istoric și sper că vom realiza lucruri mărețe împreună. Știam deja detalii despre club, pentru că am un prieten care a jucat în România. Când am fost contactat, deși a fost vorba de o negociere, am fost foarte sigur că voi veni aici.

Știam câte ceva, văzusem stadionul, cunosc fanii, știu atmosfera de aici. Și a fost foarte important pentru mine să găsesc un club cu această atmosferă. Atunci când am văzut clipul cu fanii, am zis «Bine, vin direct!».

Am văzut stadionul gol, dar simt deja atmosfera. Știu că e plin aproape la fiecare meci și cred că va fi o atmosferă foarte bună. Ca atacant, îi faci pe fani fericiți, dar uneori îi faci și să se enerveze foarte tare. Eu sper să îi fac pe suporteri foarte fericiți”, a spus Baroan, într-un interviu postat de club.

Antoine Baroan: „Nu vreau să plec de la Rapid fără un trofeu”

Francezul și-a setat deja și un obiectiv, vrea să bifeze un trofeu și alături de Rapid, după ce sezonul precedent a reușit eventul în Bulgaria, cu Ludogorets.

„Pentru mine, obiectivul este să ajut echipa să fie în top. Am venit aici pentru a câștiga ceva, nu contează dacă e vorba de campionat sau de Cupă, am venit pentru a câștiga. Nu vreau să plec de la Rapid fără un trofeu. În al doilea rând, pentru că sunt atacant, vreau să fiu golgheterul echipei, golgheterul campionatului.

Sunt un tip ambițios, vreau să câștig, să fiu sus. Dacă sunt aici, sunt pentru că simt că și clubul își dorește același lucru. Nu sunt un număr nouă normal, care așteaptă să dea goluri. Pot face asta, dar nu este stilul meu de a juca.

Îmi place să cer mingea, să o joc, să intru în combinații cu coechipierii”, a mai spus jucătorul.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport