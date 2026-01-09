Scandal la Cupa Africii Au amenințat că vor boicota meciul, dar s-au răzgândit după ce au văzut documentele: „E ilegal, se rezolvă în 7 zile”
Nigeria/ Foto: IMAGO
Scandal la Cupa Africii Au amenințat că vor boicota meciul, dar s-au răzgândit după ce au văzut documentele: „E ilegal, se rezolvă în 7 zile”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 09.01.2026, ora 11:41
alt-text Actualizat: 09.01.2026, ora 11:43
  • Jucătorii Nigeriei au amenințat că vor boicota meciul din sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni, cu Algeria.
  • De la ce a pornit totul, în rândurile de mai jos.
  • Partida Algeria - Nigeria este programată sâmbătă, de la ora 18:00 (ora României).

Concret jucătorii naționalei Nigeriei au anunţat că vor boicota antrenamentele şi chiar deplasarea la Marrakech, pentru meciul cu Algeria.

Nigeria a amenințat cu boicotarea meciului din sferturi

Nemulțumirile fotbaliștilor au apărut după ce Federaţia Nigeriană de Fotbal (NFF) nu le-a plătit bonusurile promise pentru fiecare victorie obținută la Cupa Africii. Super Eagles au patru victorii din tot atâtatea meciuri, scrie news.ro.

Cu toate acestea, președintele Federației Nigeriene de Fotbal, Ibrahim Musa Gusau, a confirmat că problema a fost rezolvată:

„Jucătorilor li s-au arătat documentele care atestă că plățile lor au fost procesate și s-au antrenat, deci nu mai există nicio problemă acolo”, a declarat Ibrahim Musa Gusau, citat de africa.espn.com.

Un oficial al Comisiei Naționale de Sport din Nigeria, care supraveghează NFF, a declarat pentru sursa citată că plățile au fost procesate prin intermediul Băncii Centrale a Nigeriei și vor ajunge în conturile bancare ale jucătorilor în următoarele zile.

„Fondurile au fost întârziate deoarece guvernul descurajează transportul de numerar, în special de valută străină, deoarece acest lucru este în prezent ilegal în Nigeria.

Dar plățile au fost procesate prin intermediul Băncii Centrale și vor fi disponibile jucătorilor în conturile lor individuale în termen de șapte zile”, a declarat acesta.

De asemenea, bonusuri suplimentare în valoare totală de 80.000 de dolari au fost deja plătite: 5.000 de dolari pentru fiecare gol marcat în faza grupelor și 10.000 de dolari pentru fiecare gol marcat în fazele eliminatorii.

281.33 milioane de euro
este valoarea lotului Nigeriei. Cel mai bine cotat jucător este fostul atacant al celor de la Napoli, în prezent jucător la Galatasaray: 75 milioane de euro

Nigerienii au organizat un protest similar înaintea meciului de baraj pentru calificarea la Cupa Mondială împotriva RD Congo, care s-a încheiat cu eliminarea acestora, 1-1 și 3-4 la loviturile de departajare.

Rezultatele Nigeriei la Cupa Africii pe Națiuni

  • Nigeria - Tanzania 2-1
  • Nigeria - Tunisia 3-2
  • Uganda - Nigeria 1-3
  • Optimi de finală: Nigeria - Mozambic 4-0
3
Cupe ale Africii pe Națiuni are Nigeria în palmares: 1980, 1994, 2013

Tabloul sferturilor de finală de la Cupa Africii pe Națiuni

  • Mali - Senegal (9 ianuarie)
  • Egipt - Coasta de Fildeș (10 ianuarie)
  • Camerun - Maroc (9 ianuarie)
  • Algeria - Nigeria (10 ianuarie)

nigeria cupa africii pe natiuni algeria
23:34
