UTA Arad. Foto: Sportpictures
Superliga

Negocieri blocate în Superliga De ce a eșuat transferul de la UTA la Rapid: „Nu suntem presați să facem transferuri"

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.01.2026, ora 09:53
alt-text Actualizat: 07.01.2026, ora 09:53
  • Tratativele dintre Rapid București și UTA Arad pentru transferul atacantului Marinos Tzionis (24 de ani) nu s-au concretizat.
  • Anunțul a fost făcut de Alexandru Meszar, conducătorul clubului arădean.

Interesul Rapidului pentru internaționalul cipriot fusese confirmat anterior de Victor Angelescu, însă negocierile s-au blocat rapid.

Negocierile dintre UTA și Rapid au eșuat: „Am decis să nu facem tranzacția”

„Sumele vehiculate au fost în totalitate nereale. Noi am avut discuții, dar nu erau sumele care s-au scris. Noi am vorbit cu cei de la Rapid, dar nu s-a ajuns la o înțelegere referitor la aceste transferuri.

Discuțiile nu au fost foarte înaintate, iar într-un final am decis amândoi că nu facem tranzacția”, a declarat oficialul clubului, conform iamsport.ro.

Marinos Tzionis a ajuns la UTA Arad în februarie 2025. În sezonul precedent a bifat 12 apariții și a înscris două goluri.

În actuala stagiune, aripa stângă a evoluat în 18 partide, în care a reușit să marcheze un gol și să ofere două pase decisive.

Rapid - UTA Arad 2-0

Marinos Tzionis și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Omonia Nicosia, club pentru care a bifat 88 de apariții, reușind să înscrie 15 goluri și să ofere patru pase decisive.

De-a lungul carierei, atacantul cipriot a mai evoluat în Statele Unite ale Americii, la Kansas City, precum și în Serbia, la Cukaricki.

Internaționalul cipriot are 40 de selecții și trei goluri pentru naționala Ciprului.

900.000 de euro
este cota fotbalistului, conform transfermarkt.com

Meszar a mai precizat că UTA nu este nevoită să vândă jucători în această perioadă de mercato:

„Noi suntem foarte bine în momentul de față nu este exclus să facem transferuri, dar în momentul de față UTA are un lot competitiv atât numeric, cât și valoric, deci nu suntem presați de transferuri

UTA ocupă locul 8 în Superliga, cu 32 de puncte, după cele 21 de meciuri jucate.

Victor Angelescu: „Tzionis este un jucător interesant”

În urmă cu două zile, după transferul atacantului Daniel Paraschiv, Victor Angelescu a confirmat zvonurile apărute cu privire la Tzionis și Sălceanu.

„În acest moment, avem mai mulți jucători pe listă, atât din campionat, cât și din afară.

Vom vedea în următoarea săptămână cu cine ne putem înțelege în privința sumei de transfer și de salariul, dar mai mult de atât nu am ce să vă spun.

Tzionis nu este un caz închis, este un jucător interesant”, spunea Victor Angelescu la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

Marinos Tzionis/ Foto: IMAGO Marinos Tzionis/ Foto: IMAGO
Marinos Tzionis/ Foto: IMAGO

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share