La un pas de istorie Selecționata antrenată de un român visează cu ochii deschiși la calificarea în optimile Cupei Africii
Mario Marinică/ Foto: Facebook Zimbabwe Football Association
La un pas de istorie Selecționata antrenată de un român visează cu ochii deschiși la calificarea în optimile Cupei Africii

Alexandru Smeu
Publicat: 26.12.2025, ora 20:29
Actualizat: 26.12.2025, ora 20:29
  • Zimbabwe, selecționată antrenată de românul Mario Marinică (61 de ani), visează la calificarea în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni, după 1-1 cu Angola.

Aflată la a șasea participare la Cupa Africii, Zimbabwe continuă să fie surpriza plăcută a acestei competiții.

Zimbabwe, remiză cu Angola la Cupa Africii pe Națiuni

Învinsă in extremis de Egipt, scor 1-2, în primul meci al grupei B, selecționata antrenată de Mario Marinică a remizat în a doua rundă, 1-1 cu Angola.

Condusă după golul marcat de Gelson Dala, în minutul 24, Zimbabwe a restabilit egalitatea până la pauză. Knowledge Musona a marcat în al șaselea minut al prelungirilor primei reprize.

Foto: cafonline.com
Foto: cafonline.com

Tawanda Chirewa şi Gerald Takwara au avut ocazia să dea lovitura, dar fundaşul angolez David Carmo s-a opus de fiecare dată.

Zimbabwe visează la prima calificare în optimile de finală la Cupa Africii pe Națiuni

Cei supranumiți „războinicii” nu au reușit niciodată să se califice în fazele superioare ale competiției, dar acum visează cu ochii deschiși.

După remiza cu Angola, naționala condusă de Marinică ocupă locul 3 în Grupa B, cu un punct.

În ultima etapă, Zimbabwe are nevoie de victorie cu Africa de Sud pentru calificarea directă în optimile de finală ale competiției.

În caz contrar, va avea nevoie să se claseze pe unul dintre cele 6 locuri destinate celor mai bune locuri 3 pentru a merge mai departe.

Înaintea duelului direct, Africa de Sud ocupă locul 2, cu 3 puncte, după victoria cu Angola (2-1) și înfrângerea cu Egipt (0-1).

7 jucători din Liga 1 evoluează la Cupa Africii pe Națiuni

  • Siyabonga Ngezana (Africa de Sud/FCSB)
  • Devis Epassy (Camerun/Dinamo)
  • Baba Alhassan (Uganda/FCSB)
  • Elio Capradossi (Uganda/U Cluj)
  • David Kiki (Benin/FCSB)
  • Yohan Roche (Benin/Petrolul)
  • Esteban Orozco (Guineea Ecuatorială/FC Argeș)

De asemenea, la turneul final din Africa participă mai multe staruri: Mohamed Salah (Egipt/Liverpool), Achraf Hakimi (Maroc/PSG), Victor Osimhen (Nigeria/Galatasaray), Sadio Mane (Senegal/Al-Nassr), Riyad Mahrez (Algeria/Al-Ahli), Bryan Mbeumo (Camerun/Manchester United), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Marseille), Amad Diallo (Coasta de Fildeș/Manchester United), Yves Bissouma (Mali/Tottenham)

Premiile de la Cupa Africii pe Națiuni 2025

Confederația africană (CAF) a anunțat un fond total de premii de 32 de milioane de dolari, record la CAN.

Câștigătoarea titlului continental va primi 10 milioane, cu 3 milioane mai mult decât Coasta de Fildeș (2023) și cu 5 peste Senegal (2021).

  • Campioana: 7 milioane de dolari
  • Finalista: 4 milioane de dolari
  • Semifinale: 2,5 milioane de dolari
  • „Sferturi”: 1,3 milioane de dolari
  • „Optimi”: 800.000 de dolari
  • Locul 3 în grupă: 700.000 de dolari
  • Locul 4 în grupă: 500.000 de dolari

Confuzie în satul nigerian, unde Trump a trimis „un cadou de Crăciun” pentru teroriștii ISIS. „Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”
Confuzie în satul nigerian, unde Trump a trimis „un cadou de Crăciun” pentru teroriștii ISIS. „Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”
Confuzie în satul nigerian, unde Trump a trimis „un cadou de Crăciun” pentru teroriștii ISIS. „Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”
