Un Oliveira la naționala României? VIDEO. Cel mai bun marcator străin își pune toată baza în băieții săi +20 foto
Eric/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Special

Un Oliveira la naționala României? VIDEO. Cel mai bun marcator străin își pune toată baza în băieții săi

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.12.2025, ora 22:10
alt-text Actualizat: 25.12.2025, ora 22:10
  • Eric de Oliveira (40 de ani), cel mai bun marcator străin din istoria campionatului nostru, a vorbit despre posibilitatea ca unul dintre cei doi fii ai săi să reprezinte România într-o bună zi.
  • Brazilianul a fost invitatul podcastului TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea.

Eric de Oliveira are doi fii, Antony 10 ani, respectiv Deric 14 ani.

Primul a luat-o pe urmele tatălui său și este legitimat la ACS Mediaș, în timp ce băiatul cel mare, s-a orientat spre rugby.

Căpitanul lui Dinamo a vrut să trădeze Dezvăluiri din vestiarul „câinilor”: „Nu l-am lăsat la FCSB și a aruncat cu tot felul de lucruri!”
Citește și
Căpitanul lui Dinamo a vrut să trădeze Dezvăluiri din vestiarul „câinilor”: „Nu l-am lăsat la FCSB și a aruncat cu tot felul de lucruri!”
Citește mai mult
Căpitanul lui Dinamo a vrut să trădeze Dezvăluiri din vestiarul „câinilor”: „Nu l-am lăsat la FCSB și a aruncat cu tot felul de lucruri!”

Eric își pune toata baza în fiii săi: „Sunt încrezător că o să aveți un Oliveira la națională!”

Născuți pe teritoriul României, atât Antony, cât și Deric sunt eligibili pentru a reprezenta țara noastră.

Eric este foarte încrezător în talentul copiilor lui și crede că într-o bună zi unul dintre ei va debuta sub tricolor.

Sunt talentați puștii tăi?

Amândoi sunt. Antony e copia mea fidelă, numa’ că-i dreptaci. Are 10 ani, face 11 acum în ianuarie. Deric are 14 ani, are aproximativ 1,90 și 45 la picior. Face rugby, are talent pentru vârsta lui.

Deci cel mare face rugby, iar cel mic, fotbal.

Da. Sunt sportivi amândoi. N-aveau cum altfel: Cosmina handbalistă, eu fotbalist…

Pentru cei care nu știu, Gaz Metan Mediaș a intrat în faliment, nu?

Da, și am avut ideea de a crea o echipă nouă. Ne-am adunat câțiva oameni și am creat-o. Buzean, care a fost fundaș stânga la noi, este un președinte.

Și echipa mare este acum în Liga 3?

Acum suntem în loc de play-off în Liga 3.

Și în același timp antrenezi copii și juniori?

Da, sunt secund la echipa mare și antrenez copii și juniori.

Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (9).jpg
Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (9).jpg

Galerie foto (20 imagini)

Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (1).jpg Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (2).jpg Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (3).jpg Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (4).jpg Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+20 Foto
labels.photo-gallery

Și-ți place? Te vezi făcând asta?

(...) A început să-mi placă. Copiii au început să mă aducă la starea de Eric ăla adevărat, Eric ăla pe care îl știți voi. (...) Și am crescut un grup foarte tare, până la urmă. Mi-am dat seama că copiii m-au salvat. M-au făcut să devină Eric cel de dinainte, Eric ăla care zâmbește, Eric ăla luptător. Îmi pierdusem încrederea, acum am iar încredere. Uite, weekendul trecut a fost „Cupa de iarnă Eric de Oliveira” și nu putea să fie mai bine decât să câștig chiar eu primul turneu, la noi acasă. Alaltăieri am plâns de patru ori când m-am uitat la sfârșitul meciului, cum a intrat toată lumea peste ei de bucurie, iar ei erau copleșiți de emoții și de presiunea pe care au, „bă, Eric e antrenorul meu”. Am vorbit și cu Anthony zilele astea: „Tati sunt de la ușa casei înăuntru. Când vii la teren, eu sunt antrenorul tău, nu-mi pasă. Ori te comporți ca atare, ori … Ți-am zis, lumea se va uita la tine mai atent, că ești copilul lui Eric. Dar eu nu mă las. Dacă tu spui că vrei fotbal, eu nu te las decât atunci când lumea o să zică „bă, uite-l pe tatăl lui Anthony”, nu „uite-l pe copilul lui Eric”. Atunci eu îmi voi fi îndeplinit datoria. (...) Anthony este un copil atât de matur pentru vârsta lui, încât eu știu că nu va da gres nicăieri. (...) Eu sunt încrezător că o să aveți un Oliveira la națională!

Citește și

Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Special
22:00
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Citește mai mult
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Special
19:46
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Citește mai mult
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Avertismentul pe care Europa nu trebuie să-l ignore: „Riscul unui război este din nou real”
Avertismentul pe care Europa nu trebuie să-l ignore: „Riscul unui război este din nou real”
Avertismentul pe care Europa nu trebuie să-l ignore: „Riscul unui război este din nou real”
romania eric de oliveira top level
Știrile zilei din sport
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
Superliga
24.12
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
Citește mai mult
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Nationala
24.12
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Citește mai mult
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Superliga
24.12
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Citește mai mult
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Campionate
24.12
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Citește mai mult
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:10
Un Oliveira la naționala României? VIDEO. Cel mai bun marcator străin își pune toată baza în băieții săi
Un Oliveira la naționala României? VIDEO. Cel mai bun marcator străin își pune toată baza în băieții săi
20:59
„De neimaginat” Ciprioții, șocați de salariul lui Charalambous la FCSB
„De neimaginat” Ciprioții, șocați de salariul lui Charalambous la FCSB
21:36
Căpitanul lui Dinamo a vrut să trădeze Dezvăluiri din vestiarul „câinilor”: „Nu l-am lăsat la FCSB și a aruncat cu tot felul de lucruri!”
Căpitanul lui Dinamo a vrut să trădeze Dezvăluiri din vestiarul „câinilor”: „Nu l-am lăsat la FCSB și a aruncat cu tot felul de lucruri!”
21:21
Haaland i-a răspuns lui Guardiola FOTO. Ce a postat starul lui Manchester City în ziua de Crăciun: „Totul e în regulă”
Haaland i-a răspuns lui Guardiola FOTO. Ce a postat starul lui Manchester City în ziua de Crăciun: „Totul e în regulă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Top stiri din sport
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Special
24.12
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Citește mai mult
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Superliga
24.12
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Citește mai mult
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație:  „Crapă de invidie”
Special
24.12
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație: „Crapă de invidie”
Citește mai mult
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație:  „Crapă de invidie”
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie
Stranieri
24.12
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie
Citește mai mult
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 28 rapid 36 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
26.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share