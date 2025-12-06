Tensiuni între suporteri la Bacău Fanii gazdelor i-au provocat pe steliști și au strigat numele lui Gigi Becali » Chipirliu ar fi scuipat un spectator
Bacău - Steaua. Foto: Sportpictures
Tensiuni între suporteri la Bacău Fanii gazdelor i-au provocat pe steliști și au strigat numele lui Gigi Becali » Chipirliu ar fi scuipat un spectator

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.12.2025, ora 15:50
alt-text Actualizat: 06.12.2025, ora 15:53
  • Atmosfera s-a încins între suporteri la meciul dintre FC Bacău și Steaua București, partidă câștigată de gazde cu 3-2.

Fanii formației din Bacău au scandat numele lui Gigi Becali, patronul FCSB-ului, pentru a-i provoca pe suporterii steliști, care afișau un mesaj în acel moment.

FC Bacău - Steaua București 3-2. Fanii gazdelor i-au provocat pe steliști și au strigat numele lui Gigi Becali

La meciul de la Bacău, câteva sute de suporteri steliști au făcut deplasarea pentru a-și susține echipa. Partida a fost dificilă pentru formația lui Daniel Oprița, care a încasat trei goluri în doar 30 de minute din prima repriză.

Fanii roș-albaștrilor au afișat un mesaj critic la adresa conducerii clubului militar, în careu reproșau faptul că echipa nu poate promova în Superliga din cauza organizării juridice actuale.

„Planul promovării e reprezentat de stagnarea voastră macabră / Pasiunea noastră pentru Steaua, însă, e dusă la nivel de artă!”, au scris steliștii pe banner.

Mesajul afișat de suporterii steliști. Foto: Facebook, @AS47 Mesajul afișat de suporterii steliști. Foto: Facebook, @AS47
Mesajul afișat de suporterii steliști. Foto: Facebook, @AS47

După ce suporterii steliști au afișat mesajul, fanii băcăuani au început să scandeze numele lui Gigi Becali, patronul FCSB-ului, echipă care s-a separat de Steaua București în urma unui conflict juridic. Finanțatorul de la FCSB este des apostrofat de fanii steliști la meciuri.

Meci de coșmar pentru Steaua. Chipirliu ar fi scuipat un suporter

FC Bacău a deschis scorul încă din minutul 5 prin Gabriel Cîrstean, iar Andrei Pavel a reușit o „dublă” până în minutul 35.

În minutul 54, Ianis Doană a redus din diferență pentru 3-1, însă, tocmai când părea că lucrurile se îmbunătățesc pentru roș-albaștri, Bogdan Chipirliu a fost eliminat.

Golgeterul Stelei a intrat într-un conflict cu un suporter, pe care l-ar fi scuipat, iar asta l-ar fi determinat pe arbitrul Arthur Răcoare să-l elimine.

liga 2 steaua bucuresti suporteri bogdan chipirliu fc bacau
