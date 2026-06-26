Antonio Rudiger (33 de ani), fundașul celor de la Real Madrid și al naționalei Germaniei, a vorbit despre revenirea lui Jose Mourinho (63 de ani) pe banca „galacticilor”.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Rudiger a fost titular în meciul pierdut de Germania în fața Ecuadorului, scor 1-2, din ultima etapă a grupelor CM 2026.

Antonio Rudiger, despre Jose Mourinho: „Tatăl meu”

La finalul duelului desfășurat pe MetLife Stadium, fundașul nemților a fost întrebat despre revenirea lui Jose Mourinho pe banca celor de la Real Madrid, iar răspunsul său a devenit viral.

„Dacă sunt entuziasmat că a revenit Mourinho? Hai să ne gândim la Cupa Mondială și apoi voi fi cu tatăl meu”, a răspuns Rudiger râzând, scrie marca.com.

Antonio Rudiger abia așteaptă să lucreze cu Jose Mourinho: „În sfârșit”

Fundașul vorbise mai pe larg despre tehnicianul portughez în această săptămână și s-a declarat nerăbdător să evolueze sub conducerea lui „The Special One”.

„Nu pot spune prea multe, dar pot spune că sunt incredibil de entuziasmat. În sfârșit, voi juca sub conducerea lui.

În trecut, au existat multe conversații cu el, dar, dintr-un anumit motiv, nu s-au concretizat. De aceea sunt și mai fericit să-l primesc acum printre noi”, a mai spus Rudiger.

26 de meciuri a jucat Rudiger pentru Real Madrid în sezonul 2025/2026. A marcat un gol

Mourinho revine după 13 ani la Real Madrid, formație pe care a mai antrenat-o în perioada 2010-2013.

„The Special One” l-a înlocuit pe Alvaro Arbeloa pe banca tehnică a madrilenilor, care l-a înlocuit la rândul său pe Xabi Alonso în ianuarie.

În primul său mandat la Real Madrid, Mourinho a câștigat un titlu (2011-2012), o Cupă a Spaniei (2010-2011) și o Supercupă a Spaniei (2012-2013).

I-a pregătit pe „galactici” în 178 de partide. S-a impus în 127, a remizat în 28 și a pierdut 23 de întâlniri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport