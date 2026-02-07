Agenția Națională pentru Sport (ANS) a decis că atât Camelia Voinea (55 de ani), cât și Clubul Sportiv Farul Constanța trebuie să răspundă pentru o serie de nereguli descoperite și să returneze o sumă semnificativă de bani.

Thomas Moldovan, vicepreședinte ANS, a explicat pentru GOLAZO.ro care sunt opțiunile fostei gimnaste.

Decizia survine după ce ANS a constatat că Voinea a încasat salarii fără a desfășura efectiv activități de pregătire sau a coordona vreo grupă de sportivi în cadrul clubului.

ANS a emis un raport din care reiese că Voinea ar fi primit salarii de la Farul Constanța fără să desfășoare efectiv ore de pregătire sau să coordoneze vreo grupă de copii, conform orangesport.ro.

În aceeași perioadă, ea și fiica sa, Sabrina Voinea, aveau contracte active cu CSM Constanța, astfel că ANS a decis recuperarea sumei de 153.031 lei.

„Doamna Voinea poate contesta această decizie, desigur. Are dreptul. În primul rând trebuie să se adreseze către Agenția Națională pentru Sport, iar după aceea, dacă i se va respinge contestația, se poate adresa justiției.

Noi nu trebuie să recuperăm niciun ban de la doamna Camelia Voinea, noi trebuie să recuperăm de la clubul Farul Constanța. Pe urmă, dacă acest club se îndreaptă, așa cum ar fi normal, către doamna Voinea pentru recuperarea prejudiciului, e o altă chestiune.

Dar ANS trebuie să recupereze banii de la Farul Constanța. Directorul clubului va fi, cel mai probabil, în Comisia de Disciplină”, a spus Thomas Moldovan, vicepreședintele ANS, pentru GOLAZO.ro.

Luarea măsurilor de recuperarea a sumei de 153.031 lei, reprezentând salarii achitate necuvenit (inclusiv sporul de lot național) d-nei Camelia Voinea pentru ianuarie 2024 - noiembrie 2025, respectiv cât aceasta nu a prestat muncă pentru Clubul Sportiv Farul Constanța, ci pentru Federația Română de Gimnastică. Bogdan Matei, președintele ANS

În același timp, clubul Farul Constanța va fi cercetat pentru rolul său în acest caz.

Un extras din raportul de control a fost trimis Comisiei de Disciplină pentru verificarea conducerii clubului, iar directorul Farului este vizat în investigație.

Raportul ANS ar urma să fie înaintat procuraturii, ceea ce ar putea deschide o anchetă penală în continuarea verificărilor administrative.

