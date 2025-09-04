Câți bani au arbitrii Un nume-surpriză a câștigat cel mai mult, Istvan Kovacs nu prinde top 10, Hațegan e sub salariul mediu. Lista completă
Câți bani au arbitrii Un nume-surpriză a câștigat cel mai mult, Istvan Kovacs nu prinde top 10, Hațegan e sub salariul mediu. Lista completă

Publicat: 04.09.2025, ora 10:27
Actualizat: 04.09.2025, ora 11:41
  • Actualul sezon de Liga 1 a durat până acum două luni, a debutat pe 11 iulie. S-au disputat 8 etape, dar sunt arbitri care bifează și 10-12 delegări.
  • „Centralul” care s-a ales cu cea mai mare sumă e un nume surprinzător, care nu are ecuson FIFA, dar care are o medie de aproape 4.000 de euro lunar. Numele lui, în articol.
  • Istvan Kovacs s-a ales cu o medie de sub 2.500 de euro pe lună, Hațegan are mult mai puțin, în timp ce un arbitru care a fost exclusiv în camera VAR raportează încasări-record.

Aproape etapă de etapă în Liga 1, arbitrii provoacă polemici și controverse. Sunt de cele mai multe ori personaje principale și în timpul partidelor, dar mai ales în comentariile și analizele de după terminarea confruntărilor.

Inclusiv Comisia de Disciplină a FRF a ajuns să aibă de judecat tot mai multe spețe plecate de la sesizări făcute de Comisia Centrală a Arbitrilor, care solicită sancționarea celor care jignesc arbitrii.

Câți bani au arbitrii

Care e însă reversul acestui statut, pe care arbitrii trebuie să-l suporte, acela că sunt acuzați că fac jocurile, că decid meciuri și, implicit, ierarhii și trofee? Cât câștigă ei pe plan intern? Se aleg cu sume enorme?

Plecând de la aceste întrebări, GOLAZO.ro a făcut analiza actualului campionat, mai ales că acum s-a produs și prima întrerupere. Și sunt două luni, mai precis 8 săptămâni de când s-a disputat primul meci, pe 11 iulie.

Cât au câștigat, din barem, în acest interval, exclusiv pentru ceea ce înseamnă jocuri oficiate la nivel de Liga 1, indiferent de postură: central, rezervă sau un rol în cabina VAR. Analiza a luat în calcul doar arbitrii de centru.

CARE SUNT BAREMELE LA LIGA 1

ROL Suma (lei)SUMA (lei)
Central6.000
Rezervă2.000
Arbitru VAR3.000
Arbitru AVAR2.000

Concluziile sunt realmente surprinzătoare. De când cu apariția arbitrajului video, un central poate să oficieze la mai multe meciuri în aceeași etapă. Chiar și în postură de central, după care să apară fie ca VAR, fie ca AVAR sau rezervă.

Așa s-a ajuns ca Sorin Costreie să bifeze un adevărat record până acum. Are nu mai puțin de 12 delegări în 8 etape, o medie de 3 jocuri oficiate la fiecare două runde. Și toate în camera VAR.

În schimb, niciun arbitru nu a primit din partea lui Vassaras mai mult de 4 jocuri pe care să le conducă în teren, la centru. Nivelul maxim l-au atins nu mai puțin de 8 arbitri.

Având în vedere diferența dublă de sumă între baremul unui central față de cel al unui arbitru VAR, arbitrul care e pe primul loc în topul câștigurilor acestui sezon e unul care a avut delegări și în rol de central, dar și în celelalte ipostaze.

Adrian Cojocaru a bifat 10 meciuri: 4 la centru, 3 ca VAR și alte 3 ca rezervă și AVAR. Și a ajuns la un total de 39.000 de lei. Ceea ce înseamnă 7.700 de euro. O medie de 3.850 de euro pe lună!

Costreie, care a fost exclusiv în camera VAR, s-a ales cu foarte mulți bani, ținând cont de statutul său. A adunat venituri de 6.700 de euro. Și e peste majoritatea arbitrilor FIFA: Barbu, Feșnic, Chivulete, dar și peste frații Kovacs (Istvan și Szabolcs).

TOPUL ARBITRILOR ÎN ACEST SEZON DE LIGA 1, CA ÎNCASĂRI

ARBITRU SUMA (euro)
1. Adrian Cojocaru7.700
2. Radu Petrescu7.130
3. Rareș Vidican7.130
4. Sorin Costreie6.700
5. Sebastian Colțescu6.500
6. Florin Andrei6.350
7. Marcel Bîrsan6.000
8. Viorel Flueran5.350
9. Marian Barbu5.150
10. Horia Mladinovici4.950
11. Iulian Dima4.750
12. Istvan Kovacs4.750
13. Cătălin Popa4.550
700 de lei
e suma oferită la fiecare meci, oricărui arbitru, în afara baremului, pentru transport și cazare, dacă se trece peste acest nivel cu cheltuielile respective, atunci suportă centralul sau asistentul din propriul buzunar

Hațegan a câștigat sub salariul mediu din România

În corpul arbitrilor care sunt exclusiv în camera VAR se află și Ovidiu Hațegan, care a fost nevoit să renunțe la cariera de central după problemele de sănătate pe care le-a avut în urmă cu mai bine de 3 ani și jumătate. El a fost delegat doar la 3 meciuri și s-a ales cu 9.000 de lei, ceea ce înseamnă o medie lunară de sub 900 de euro.

Salariul mediu pe economie în România, în acest moment, atinge aproape 1.100 de euro, conform Institutului Național de Statistică.

De la startul actualului sezon, Hațegan a devenit coordonatorul a tot ce însemnă arbitri și arbitrajul VAR în România.

2
e numărul meciurilor pe care le-au arbitrat la centru în primele 8 etape doi dintre arbitrii de pe lista FIFA: Chivulete și Szabolcs Kovacs, iar veniturile lor totale au fost de 3.500 euro (Chivulete) și 3.900 euro (fratele lui Istvan)

Ovidiu Hategan Istvan Kovacs arbitri bani
